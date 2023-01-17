المؤتمر الـ 9 لمؤتمر ستار.. المشاركات يشدن بدور المرأة في ترسيخ قيم ثورة 19 تموز

عقد مؤتمر ستار مؤتمره التاسع 15 كانون الثاني/يناير الجاري في مدينة الحسكة، تحت شعار "بالنضال الدؤوب لثورة المرأة ستنتصر انتفاضة .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية"، وذلك في الذكرى السنوية 18 لتأسيسه.

ورصدت وكالتنا آراء نساء من مختلف مكونات شمال وشرق سوريا شاركن فيه، إذ أكدن نضالهن من أجل أن تتحول مقاومة المرأة في المنطقة إلى قاعدة أساسية؛ لتحرير النساء أجمع.

تجمع نساء زنوبيا يستمد تجربته من مؤتمر ستار

أوضحت عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا، فاطمة بحبوح، أن النساء العربيات في المناطق المحررة فخورات بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة من تطور في عقد مؤتمراتها بهذا الكم الهائل من النساء في كافة المناطق.

مؤكدة أن تجمع نساء زنوبيا يعمل على مبدأ مؤتمر ستار ويتخذ من تجربته أساساً في النضال، وأضافت: "نحن في المناطق العربية نعتبر تجربة مؤتمر ستار تجربة ناجحة جداً؛ ففي مناطقنا وصلت المرأة العربية إلى الكثير من التقدم والتطور فيما يخص حرية المجتمع، لأننا على خطا مؤتمر ستار سائرون، وسنصل سوياً إلى حرية كل النساء".

وتوجهت فاطمة برسالة إلى النساء في العالم عامة وشمال وشرق سوريا خاصة، قائلة: "رسالتي لكل النساء بأن يكنّ في المقدمة دائماً، ويكنّ رائدات شعب هذه المنطقة وقدوة لكل النساء في العالم ليس في شمال وشرق سوريا فحسب؛ ونأمل أن يكون هذا المؤتمر؛ خطوة نحو توسيع القاعدة الجماهيرية النسائية في أنحاء العالم".

وينظم مؤتمر ستار الذي تأسس عام 2003 نفسه على أساس الإدارة الذاتية والجوهرية، ويضم النساء من مختلف الثقافات واللغات والمعتقدات في روج آفا وشمال وشرق سوريا وجميع سوريا.

الإصرار في الكفاح

أما عضوة مؤتمر ستار في مدينة كوباني، فاطمة إسماعيل، فأشادت بنضال النساء الكرديات المناضلات اللواتي جعلن من أنفسهن دروعاً لضمان حرية النساء والمجتمع ككل، وجسراً لحماية وجود المرأة الكردية في أجزاء كردستان الأربعة، وقالت: "أتيت من مدينة كوباني؛ قلعة الصمود، لأشارك في المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار، والذي يعتبر بمثابة نصر في هذه المرحلة الحساسة".

وأضافت: "أنا سعيدة للغاية برؤيتي لهذا العدد الهائل من النساء مجتمعات في قاعة واحدة؛ لمناقشة كيفية تصعيد مقاومتهن وتحقيق حريتهن وحماية وجودهن وفلسفتهن؛ وتأكيدهن على مواصلة الإصرار في الكفاح".

ونوهت فاطمة إلى الدور الذي لعبه مؤتمر ستار ضمن ثورة 19 تموز، قائلة: "المرأة في شخص مؤتمر ستار؛ أصبحت ريادية وطليعية لثورة روج آفا؛ لذلك نرى خوف الدول الإقليمية من مقاومة المرأة الكردية".

حماية نفسها ومجتمعها

بدورها، أعربت عضوة البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، نالين رشو، عن سعادتها لعقد هذا المؤتمر في هذه المرحلة الحساسة التي تتعرض فيها المرأة؛ لهجمات الإبادة، وذلك بحضور المئات من النساء في معظم المناطق، وتابعت: "للمرأة دور مهم ضمن المجتمع؛ لأنها صاحبة إرادة وقوة قادرة على حماية نفسها ومجتمعها من كل أشكال الهجمات".

وتمنت نالين أن تتحقق النساء وحدتهن من خلال هذا المؤتمر؛ ليتمكنّ من مواصلة المقاومة والنضال في كل الساحات، وأن يصبح هذا المؤتمر دواء لجراح كل النساء في العالم.

رفع الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي

أما الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، فقد باركت انعقاد المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار على كل النساء، وتمنت للمؤتمر الخروج بتوصيات مهمة ذات تأثير على واقع المرأة في المجتمع؛ لدعمها وحمايتها وتطويرها ورفع مستوى وعيها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز دورها الفعّال والبنّاء ضمن المجتمع.

وأكدت أن "وجودنا اليوم بهذا العدد الضخم من النساء السوريات ونساء شمال وشرق سوريا وفي ظل الظروف وتهديدات دولة الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا؛ بهدف ضرب المشروع الديمقراطي وضرب ثورة المرأة، وتكاتفنا وصمودنا اليوم هو أكبر رسالة للتهديدات التركية؛ بأن الثورة التي بدأتها المرأة في شمال وشرق سوريا لن تتمكن أي قوة من إخمادها".

واختتمت سهام حديثها أن مؤتمر ستار يسعى إلى "تطوير المرأة أكثر والمحافظة على مكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا وجعلها إرثاً نضالياً كبيراً أو جعلها القاعدة الأساسية التي تستند عليها كافة النساء في سوريا والشرق الأوسط، وأن تتحول هذه المقاومات الكبيرة التي تبديها النساء والتضحيات العظيمة التي تقدمها كل يوم إلى قاعدة أساسية لتحرير كل النساء من قيود العبودية".

(ي ر)

ANHA