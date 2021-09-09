المؤتمر الأول لهيئة التربية والتعليم.. التقدم يتحقق بإعداد جيل مثقف وواعٍ

وبعد الكلمة الافتتاحية للرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية التي قرأت باللغتين العربية والكردية، شدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية حمدان العبد على المعلمين أن لا يوفروا جهداً في سبيل الارتقاء بالتعليم في المنطقة وخاصة للأطفال التي علقت في أذهانهم أفكار سوداوية جلبها معهم المرتزقة خلال السنوات السابقة.

وأكد حمدان العبد بعد أن بارك انعقاد هذا المؤتمر" في ظروف صعبة وأنتم تعلمونها جيداً، المجموعات الإرهابية خلقت وصنعت أدوات القتل والتدمير، منهم من يقول أنا باسم الإسلام والإسلام بريء منه، ومنهم من يقول باسم المسيح والمسيح بريء منه، أما العلم واحد، ولا يختلف اثنان أن هناك علم ينتفع منه وهناك علم يدمر الشعوب وما حل في سوريا هو دليل على ذلك".

وباسم مجلس سوريا الديمقراطية تحدثت العضوة بلجنة العلاقات العامة بالمجلس أمل دادا فقالت: "كلنا نعلم أن التربية والتعليم هي المحرك الأساسي في بناء المجتمعات الديمقراطية وتطور الحضارات ورقي الأفراد وهي من أبرز المحطات المهمة في الحياة الإنسانية".

وتابعت أمل دادا" فالمجتمع الأخلاقي يرتكز على التطور الفكري والحضاري والعلمي ولأن المحور الأساسي الذي تقوم عليه التربية والتعليم هو الإنسان ومدى ترابطه بجذوره وثقافته ولغته الأم وتفاعله مع مجتمعه فإذا تم المنع فالنتيجة ستكون فساد المجتمع بكاملة".

وأضافت أمل دادا "التقدم والرقي لا يتحققان بالمال والسياسة ولا بالحروب إنما بإعداد جيل مثقف واعي قادر على فهم المشكلات وما حوله من عقبات وحلها بطرق سلمية ديمقراطية بعيدة عن التعقيدات والحروب والنزاعات".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئ التقرير العام لهيئة التربية والتعليم وتقرير اللجان الذي تضمن أعمالهم خلال الأعوام الماضية، فيما يستمر الاجتماع مغلقاً أمام وسائل الإعلام ومن المقرر أن يختتم المؤتمر بقراءة التقرير الختامي.

(خ ج - أ ع/ مـ)

ANHA