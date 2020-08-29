المؤتمر العام الثاني لحزب سوريا المستقبل ينطلق بعد قليل

وبعد أن استكمل حزب سوريا المستقبل مؤتمراته الفرعية في مناطق شمال وشرق وسوريا، وسوريا، يعقد الحزب اليوم، مؤتمره العام الثاني في صالة التاج بمدينة الرقة.

المؤتمر الذي سيبدأ بعد قليل، تحت شعار "سوريا تعددية لا مركزية.. ترسيخ الإدارة الذاتية.. تعزيز قوات سوريا الديمقراطية"، سيحضره 315 ممثلًا عن مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب اللجنة التحضرية، فإنه سيتم مراعاة التباعد الاجتماعي وفحص الوافدين إلى المؤتمر ضمن الإجراءات المتبعة بخصوص جائحة كورونا.

وقد زُينت صالة التاج بصور الشهداء ولافتات كتب عليها، "بروح هفرين نرسم ملامح سوريا المستقبل، على العهد باقون وعلى درب الشهداء ماضون، نعم لوحدة الأراضي السورية، لا للاحتلال التركي، حزب سوريا المستقبل عنوان للتغيير والتحول الديمقراطي".

وبدأ المشاركون في المؤتمر التوافد إلى قاعة المؤتمر، الذي من المزمع أن ينطلق بعد قليل.

(كروب)

ANHA