وقرئ البيان باللغة العربية أمام المؤسسة الدينية في مدينة كوباني بحضور العشرات من رجال الدين، وذلك تعليقاً على هجمات الاحتلال التركي على مناطق في جنوب كردستان منذ أكثر من شهر ونصف والجرائم التي ترافق هذه الهجمات.

قرأت البيان الرئيسة المشتركة للمؤسسة الدينية في إقليم الفرات ليلى إسماعيل، وجاء في نص البيان:

"نحن في المؤسسة الدينية في كوباني- إقليم الفرات نستنكر الأعمال السلبية والظالمة التي تحدث في باشور كردستان من بعض الأحزاب السياسية والشخصيات غير الوطنية من اعتداءات تعسفية ضد أخوتنا الكرد المناضلين والمطالبين بحقوقهم الشرعية أسوة بالأمم الأخرى من أعمال هدم وسلب الأراضي والتهجير والاعتداءات والاعتقالات غير القانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات التحالف الدولي.

ونطالب بوحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة والابتعاد عن الاختلافات الواهية التي لا تجدي نفعاً لنزداد قوةً وصلابة ضد تهديدات العدو والمتربصين بشعبنا الآمن الذي يستحق كل الاحترام".

(ج ع/ج)

ANHA