المؤسسة الدينية في كوباني تندد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

أدلت المؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني، اليوم الخميس، ببيان، نددت فيه بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي.

وقرئ البيان في ساحة الشهيد عكيد وسط المدينة، من قبل الإدارية في المؤسسة، وحيدة صوفي.

واعتبر البيان أن "ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من قصف وحشي على شمال وشرق سوريا، وتهجير الآمنين من منازلهم وتدمير البنى التحتية، وفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان؛ جرائم بحق الإنسانية".

وطالبت المؤسسة في بيانها "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وهيئة علماء المسلمين في العالم بالقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي، والضغط على دولة الاحتلال التركي ومحاسبة مسؤوليها على جرائمهم".

وناشد البيان في ختامه "مكونات المنطقة، الوقوف صفاً واحداً ضد الفاشية التركية، ورفع صوتها في وجه المستبدين "كفى ظلماً، كفى تدميراً، كفى تنكيلاً، كفى عزلة على القائد عبد الله أوجلان".

(ن ك/د)

ANHA