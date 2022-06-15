المؤسسة الدينية في عفرين والشهباء تدين تهديدات الاحتلال التركي للمنطقة

تجمّع العشرات من أعضاء المؤسسة الدينية في عفرين والشهباء، أمام مركز الثقافة والفن في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء؛ للإدلاء ببيان تنديداً بالقصف والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

قُرِئ البيان باللغة العربية من قبل عضو المؤسسة الدينية في عفرين والشهباء، محمود الكامل، جاء فيه:

"من الظلم أن نتجاهل قول الله تعالى "إنما المؤمنون إخوة" ومن الظلم أن يقتل الأخ أخاه وأن يستبيح ماله ودمه وعرضه، وإن السعي في نشر الظلم من خلال التعدي على الآخرين من تخويف وتهجير واغتصاب لأرض أو لعرض أو لكرامة الآخرين هو أمر مخالف لكل الشرائع السماوية السمحاء والإنسانية والأخلاقية".

أكد البيان "أننا لا نقتل أحداً ولا نعتدي على أحد، والدليل هو العيش في بلاد فيها قبائل وشرائع متنوعة ولكننا كجسد واحد".

شدد البيان "أننا في أرض الشهباء والشمال السوري ندين ونستنكر هذه الأعمال والتصرفات الاستفزازية واللا أخلاقية بنشر الأخبار الكاذبة من قبل الاحتلال التركي حول البدء بعملية عسكرية على مناطقنا الآمنة ومحاولة زرع الفتنة، والخوف والرعب في قلوب الآمنين وجميع المكونات".

واختتم البيان "نقول للاحتلال ومرتزقته إذا تجرأتم على هذا العمل، فإننا سندافع بكل ما أوتينا من حق وقوة عن أرضنا وديننا وشعبنا".

(ف)

ANHA