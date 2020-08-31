المؤسسة الاستهلاكية حلٌّ جذري لأزمة السلع الغذائية

مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ في سوريا، تدهورت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفعت معها أسعار المواد الغذائية بشكلٍ جنوني.

وضمن سلسلة مشاريع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من تداعيات قانون قيصر على المواطن، افتتحت هيئة الاقتصاد مؤسسة نوروز الاستهلاكية في ناحية الشدادي قبل عدة أيام.

أهالي الناحية تقدموا بالشكر للإدارة الذاتية التي تعمل جاهدة على رفع عبء الأزمة الاقتصادية التي ضربت المنطقة عن كاهل المواطن.

ولفت الأهالي أن مثل هذه المشاريع تحد من احتكار التجار لبعض المواد الأساسية كالسكر والزيوت لبيعها بأسعار مضاعفة.

سهام المحمد تقول "المؤسسة تحتوي على كافة أنواع البضائع والسلع التي يحتاجها كل منزل، وبأسعار تتناسب مع دخل الأهالي، نتمنى استمرارية العمل الجاد من قبل الجهات المختصة لتحسين المستوى المعيشي".

وبدوره، أشار المواطن فهد الخضير إلى أن المؤسسة تعدّ الخطوة الأولى لضبط فروقات الأسعار في الشارع، من خلال لوائح الأسعار الحقيقية لكل سلعة فيها، وعليها لن يستطيع التجار التلاعب بأسعار بضائعهم".

وأضاف "وجود هذه المؤسسة الاستهلاكية هي الخطوة الحقيقية الأولى للتصدي لتداعيات قيصر وتخفيف العبء عن كاهل المواطن بعد ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية، وتمنى فتح صالات أخرى كالألبسة وغيرها على ذات الشكل".

وبيّن ناجي النجوم من جانبه مدى الفرق في الأسعار بين المؤسسة الاستهلاكية والمحال التجارية في الأسواق، ومدى الإقبال عليها في الأيام الأولى من افتتاحها، لما حققته من أريحية لدى الأهالي.

والجدير بالذكر أن المجلس المدني في ناحية الشدادي أكد استمرارية العمل ودراسة المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن لتحسين الواقع المعيشي للأهالي، والأيام القادمة ستثبت وتبرهن مدى الاهتمام بواقع الشعب.

(هـ ن)

ANHA