المؤسسات الخدمية بريف دير الزور الشرقي تعقد اجتماعها السنوي

وحضر الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ممثلون وممثلات عن المجالس والمؤسسات الخدمية, وبداية مهّد الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مدينة هجين, صلاح السلمان, للاجتماع بالحديث عن الوضع السياسي والأمني.

ومن ثم فُتِحَ المجال للمؤسسات بتقديم المشاريع التي أنجزتها خلال عام 2021 والصعوبات التي واجهتها خلال الأعمال الميدانية والمشاريع المطروحة لعام 2022 والميزانية المقترحة لها.

وتحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في هجين, هتيمي اللوحة, عن أهم المشاريع التي تم إنجازها من قبل هيئة الخدمات والبلديات مثل مشروع تزفيت الشارع العام بطول 42 كم ابتداء من مدينة هجين حتى الباغوز ومشروع تأهيل المنصف في شارع العشرين ومشروع القوس في مدخل المدينة الغربي وكذلك دوار هجين وافتتاح فرن هجين الاحتياطي بالإضافة إلى الإشراف على مشاريع منظومة الإنارة.

وطرح عدة مشاريع لعام 2022 منها استكمال الرصيف لشارع العشرين وتأهيل جميع الأرصفة في شوارع بلدة هجين بتكلفة تقدر بـ 57 ألف دولار ودوار الساعة في الجهة الشرقية من المدينة بتكلفة 8300 دولار.

ومن جانبه أوضح الرئيس المشترك لمديرية الزراعة في هجين, جندي الطعمة, أن عملية توزيع البذار والأسمدة على المزارعين تسير على قدم وساق ولازال الدعم متواصل بالنسبة لمخصصات الزراعة من المحروقات لكل الجمعيات الزراعية المرخصة، مسلّطاً الضوء على الجفاف وقلة الأمطار التي أدت إلى تراجع الإنتاج إلى النصف، واحتفاظ المزارعين بالبذار وادخارها حال دون توريدها إلى مديرية الزراعة أما بالنسبة لمحصول القطن فتم توريده بشكل كامل من المزارعين وبالأسعار المدروسة.

ومن جهته أورد مدير وحدة مياه هجين، تركي السالم، المشاريع التي أنجزتها الوحدة خلال هذا العام وأهمها بناء وحدات فلترة وتصفية في ثلاث محطات هي محطة الكشكية الثانية ومحطة هجين الثالثة ومحطة الشعفة الثانية، بالإضافة إلى الأعمال الميدانية وصيانة الأعطال في الشبكات في الخط الشرقي.

وذكر تركي السالم أهم المشاريع التي ستعمل عليها وحدة المياه خلال عام 2022 وهي إنشاء شبكات للمحطات الجديدة ودراسة خطوط جديدة للمناطق التي لا تصلها مياه الشرب في جميع مناطق الريف الشرقي.

كما تم التطرق إلى الجانب التربوي والتعليمي الذي يسير على أكمل وجه مع وجود تحديات في صيرورة العمل منها نقص عدد المدارس والمدرسين وقلة الإمكانيات المتوفرة، إلا أنها استطاعت تحقيق نجاح كبير، حيث أكد الرئيس المشترك لمجمع هجين التربوي، أحمد الشبلي "أن التربية هذا العام تعمل على تعليم الطلاب في 42 مدرسة تابعة لمجمع هجين التربوي وافتتحت حديثاً المدرسة الـ 41 وتعمل على إنشاء 8 مدارس أخرى، وأقامت مسابقات تعيين للمدرسين بهدف إنجاز العملية التعليمية بالشكل الأمثل وقامت بأنشطة توعوية وثقافية وترفيهية للطلاب"، وأوضح أن "عدد الطلاب بدأ بالتزايد بشكل فعّال في الأسابيع الماضية".

أما بالنسبة إلى مجالس عوائل الشهداء والصحة ولجنة الصلح والمرأة والشبيبة فهي تستمر بأعمالها الميدانية على أكمل وجه كما ورد في التقارير وتعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية والأهالي والمحافظة على العدالة الاجتماعية ومجتمع سليم من كل العادات البالية والدفاع عن الحق المشروع لكل المكونات.

(ث ع/مـ)

ANHA