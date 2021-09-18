المؤسسات الأمنية في السلمانية تصدر بيانات حول الهجمات التي حدثت خلال اليومين الماضيين

​​​​​​​تعرض عضو مجلس عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت (شكري سرحد)، صباح يوم أمس الجمعة، في مدينة السليمانية، لهجوم مسلح؛ ما أدّى إلى استشهاده، فيما تعرض لاجئ من باكور، بتاريخ 16 أيلول الجاري، لهجوم مماثل.

وفي إطار البحث عن مرتكبي الهجمات، أصدرت المؤسسات الأمنية في السليمانية ( جهاز الاستخبارات التابع لـYNK " زانياري" وجهاز مكافحة الإرهاب)، بيانين إلى الرأي العام.

وخلال بيانه، أشار جهاز مكافحة الإرهاب للاتحاد الوطني الكردستاني YNK إلى أنهم حصلوا على معلومات مهمة حول الهجمات التي حدثت، خلال اليومين الماضيين، في السليمانية، وأكد أنهم سيشاركون المعلومات المهمة مع الرأي العام في وقت لاحق .

وفي صباح اليوم أيضاً، نشر مسؤول جهاز "زانياري" للاتحاد الوطني الكردستاني إيجي أمين بياناً على صفحته في فيسبوك بصدد اعتقال مرتكبي الهجمات.

إيجي أمين قال "تم اعتقال الأشخاص الذين نفذوا الهجمات في السليمانية خلال اليومين الماضيين، وفي وقت قريب سنشارك المعلومات حولهم مع الرأي العام".

(سـ)