المتظاهرون العراقيون يطالبون بتغيير محافظ ذي قار الذي عيّنه الكاظمي

وقال وسائل اعلام عراقية، "إن ساحات الاحتجاج في الناصرية مركز محافظة ذي قار طرحت اسم "نجم عبد طارش الغزي" لإدارة شؤون المحافظة بدلًا من الأسدي".

ومن المقرر أن يباشر الأسدي، اليوم، مهامه محافظًا مؤقتًا لذي قار، بالإضافة إلى مهامه في منصب رئيس جهاز الأمن الوطني.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، عبد الغني الأسدي محافظًا لذي قار، إلا أن المحتجين رفضوا القرار وطالبوا باختيار شخصية من محافظتهم.

ودعا الكاظمي "أهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة إلى المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة".

هذا وقُتل 5 متظاهرين، وأصيب 271 شخصًا من بينهم 147 عنصرًا من القوات الأمنية خلال تظاهرات خرجت في محافظة ذي قار، أمس، لتردي الخدمات العامة في المنطقة.

(ش ع)