المثقفون في الحسكة يستذكرون الشاعر الكردي يوسف برازي في ذكرى رحيله الثالثة عشرة

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لرحيل الشاعر الكردي يوسف برازي "بي بهار"، أحيا اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، ذكراه، عبر أمسية فنية، في حديقة القراءة بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بمشاركة العشرات من المثقفين والفنانين، وأهالي المدينة.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة عشرة لرحيل الشاعر الكبير يوسف برازي الملقب بـ" بي بهار"، الذي توفي في الـ15 من كانون الثاني/يناير عام 2009.

وبدأ، الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروحه وأرواح الشهداء، تلتها كلمة شوكت برازي، ابن شقيق الشاعر الراحل يوسف برازي، تحدث فيها عن عبقرية ووطنية الراحل، ومدى تأثره بالشعراء الكرد أمثال جكرخوين وأوصمان صبري، ومدى سعيه على الدوام إلى تناول القضية والشأن الكردي في أشعاره.

وولد يوسف برازي الملقب بـ"بي بهار"، عام1931 في قرية تل جرجية التابعة لمنطقة الباب شرق مدينة حلب، وانتقل بعدها إلى منطقة سري كانيه برفقة عائلته، وبدأ مسيرته الأدبية بتدوينه أول قصيدة له عام1943، ونال الجائزة المئوية للشاعر جكرخوين الرمزية.

وتخلل الاستذكار، عرض سنفزيوني، تناول سيرة حياة الشاعر الكردي الراحل يوسف برازي، وأهم أعماله.

إلى جانب إلقاء مجموعة من الشعراء والمثقفين الكرد "أناهيتا سينو، باور جان، هوزان كورنكدي، عيسى أبو سوار، فرهاد مردي"، مجموعة من قصائد وأشعار وكتابات الشاعر الكردي الراحل "بي بهار".

وانتهت أمسية الاستذكار، بتفاعل الحضور مع مجموعة أغاني من كلمات الشاعر الكردي يوسف برازي.

(ن م/أم)

ANHA