المتحدثة باسم مؤتمر ستار: على جميع النساء الانتفاض لمعرفة وضع القائد أوجلان

انتشرت على وسائل إعلام الاحتلال التركي ظهر اليوم تصريحات تشير إلى تدهور أوضاع القائد عبدالله أوجلان الصحية في سجن إمرالي وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاء هاتفياً مع المتحدثة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد, التي علقت على الموضوع وقالت :" تمارس السلطات التركية منذ سنوات عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان وهذه العزلة مجردة من الإنسانية حيث يمنع ذووه ومحاموه من اللقاء به ولا يمنحونه حقه من الناحية الحقوقية والإنسانية ,إذ أن لقاء محاميه وذويه من حقوقه الشرعية ,وهدف هذه العزلة قطع الصلة بين الشعب والقائد عبدالله أوجلان".

وأكدت رمزية محمد أن هذه العزلة المشددة تخلق نوعاً من التخوف والتوتر لدى الشعب لعدم معرفتهم شيئاً عن وضع القائد الصحي, والأنباء الأخيرة عن تدهور حالته خلقت شكوكاً وعدم شفافية لدى الشعب حول وضع القائد.

وأردفت رمزية :"نحن كمؤتمر ستار نناشد جميع النساء للخروج إلى الساحات والمشاركة في المظاهرات بالأخص مجالس ولجان مؤتمر ستار بأن يعتصمن بشكل فعال ونشط ,كما نناشد جميع شعبنا الوطني بأن يرفع من وتيرة نضاله لإيصال صوته إلى الجهات المعنية للكشف الفوري عن وضع القائد عبدالله أوجلان ولكسر العزلة".

وأكدت رمزية على أنه يجب توضيح المعلومات التي نشرت على وسائل إعلام الدولة التركية الفاشية بشكل فوري قائلة :"نحن نرى وجودنا من خلال وجود القائد لذلك يجب كسر هذه العزلة عاجلاً وضمان الحرية الجسدية للقائد، ونرغب من جميع الدول التي تدعي بأنها تحمي حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين بأن يقوموا بواجبهم الملقى على عاتقهم".

وأكدت رمزية أن القائد عبدالله أوجلان هو قائد أممي يطالب بالحرية والديمقراطية والسلام ,وناضل من أجل حصول المرأة على حريتها، وقالت :"وهذا لا يروق للدول المستبدة لذلك تفرض عليه عزلة مشددة".

وفي ختام حديثها ذكرت المتحدثة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد بأن تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان يهدف أيضاً إلى كسر إرادة وإصرار المرأة الحرة ,لأن جميع النساء في شمال شرق سوريا أصبحن يساندن فكر وفلسفة القائد حتى النهاية.

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ANHA