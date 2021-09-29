المتحدث باسم حركة التغيير: الديمقراطي الكردستاني مسؤول عن خسارة 51% من جغرافية إقليم كردستان

وفي ردّ واضح على تصريحات سابقة لنائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجرفان بارزاني أن "الديمقراطي الكردستاني هو القوة الأولى في إقليم كردستان"، قال المتحدث باسم حركة التغيير في باشور (جنوب كردستان) دلير عبد الخالق، "إن كل العيوب في الإقليم من البرلمان إلى الخدمات تقع على عاتق الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بحسب ما نشرته وكالة روج نيوز.

وأضاف دلير "إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الرئيس، حينئذ كل العيوب والأزمات والحكومة الضعيفة هي مسؤولية الديمقراطي الكردستاني أيضاً".

وزاد المتحدث باسم حركة كوران "كما أن انهيار العلاقات بين الإقليم والعراق أدى لحصول مشاكل عديدة منها عدم دفع رواتب موظفي الإقليم، وهذا يعني أن الحزب مسؤول عن ذلك".

وحمّل المتحدث باسم حركة كوران، الديمقراطي الكردستاني مسؤولية خسارة 51% من جغرافية إقليم كردستان، بالإضافة لعدم تمثيل الكرد في السفارات العراقية، وعدم التمكن من بناء حكومة وبرلمان جيدين، وتراجع حرية التعبير عن الرأي، معتبراً أنه بسبب هذه النقاط أصبح الحزب الديمقراطي نقطة ضعف في الإقليم.

وفي السياق ذاته، شككت رئيسة برلمان إقليم كردستان، ريواز فايق، بصدقية فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية المقاعد في الانتخابات السابقة، قائلة "نيجرفان نفسه لا يؤمن بكلامه ولا بخطابه، كما أن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية المقاعد في الانتخابات السابقة كانت مزورة"، وذلك رداً على خطاب سابق لنيجرفان بارزاني بصدد الانتخابات المقبلة.

(ي م)