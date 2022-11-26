المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني: سنكون في المقدمة لحماية شعبنا

صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها منذ 19 تشرين الثاني الجاري، بطائراتها الحربية والمسيّرة، على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفة المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني، ماتاي حنا، إلى أن "دولة الاحتلال التركي صعّدت من وتيرة هجماتها وجرائمها؛ مستهدفة المناطق الآهلة بالسكان والمرافق الخدمية والحيوية والطبية في عموم المنطقة".

منوهاً "هجمات دولة الاحتلال التركية المتواصلة على المنطقة أدت إلى استشهاد ووقوع العشرات من الجرحى المدنيين والعسكريين، كما طالت القرى السريانية والآشورية، في محاولة لقضم المزيد من جغرافية المنطقة واحتلالها".

ولفت حنّا إلى أن دولة الاحتلال التركية "تحاول كسر القيود وفك الحصار عن مرتزقة داعش في سجون الإدارة الذاتية، من خلال استهدافها مؤخراً لقوات حماية مخيم الهول ونقاط حماية أخرى؛ بهدف تهيئة وتنظيم مرتزقة داعش من جديد؛ للقيام بعمليات إرهابية ضمن منطقتنا الآمنة".

وأضاف حنّا "دولة الاحتلال التركي تنتهج سياسة التهجير وتغيير ديمغرافية المنطقة، من خلال ضرب البنية التحتية واستهداف المراكز الحيوية والخدمية التي تخدم الأهالي، بهدف إجبار الأهالي على التهجير من أرضهم ومناطقهم".

وحمّل حنّا القوى الدولية مسؤولية هجمات الاحتلال التركي وخاصة روسيا والتحالف الدولي، لافتاً "سيكون لنا الدور الأول والرئيس في مواجهة أي احتلال يحاول ضرب النسيج الاجتماعي التي حققه أبناء مكونات المنطقة".

مؤكداً في ختام حديثه "سنكون في المقدمة ولن نتردد؛ بهدف حماية شعبنا وأرضنا ضمن الأراضي السورية ضد أي احتلال أجنبي يطال مناطقنا".

(م ح)

ANHA