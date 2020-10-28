المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: يجب عدم الاستهتار بكورونا

تتزايد أعداد الإصابات التي تجاوزت الـ286 حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة كوباني حتى تاريخ 26 تشرين الأول، بالإضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس, الأمر الذي ينذر بالشؤم في نهاية قد لا تحمد عقباها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي أحمد شاهين أخصائي أمراض جهاز الهضم والكبد والمتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في إقليم الفرات إن "الفيروس يقترب من الوصول إلى ذروته في كوباني ولا يمكننا تخمين إحصائية دقيقة للمرض لأن الناس لايزالون يربطون المرض بالأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية".

وأضاف شاهين بأن "الفيروس ليس كما يقال عنه بأنه ضعيف ولا ينتشر بسرعة، الآن مع أول موجة برد نلاحظ ازدياد الحالات الواردة إلى المشافي وارتفاع حالات الوفاة, لذا يجب عدم الاستهتار به".

وقال بأن "عدد الإصابات وصل إلى 286 حالة إصابة بينها 7 حالات وفاة، وهذه الحالات هي بموجب التحليل المخبري PCR، ونحن الآن في كوباني دخلنا مرحلة جديدة للفيروس لأننا بشكل يومي أصبحنا نستقبل الحالات المصابة التي تتجاوز الـ40 حالة يومياً".

ونوه إلى أن "خطورة الوباء في كوباني تكمن في اعتبار الناس له بأنه وصمة عار, عندما يعلم الشخص أنه مصاب بالوباء يستحي أو يرى أنه مصاب بشيء معيب أو أنه مرض خطير وقاتل, وهذا يعود إلى قلة الوعي، وهنا أريد أن أناشد الأطباء بشكل عام في مدينة كوباني أن مهمتهم بأن يبذلوا بعضاً من الوقت ليشرحوا لمرضاهم ما هو كوفيد19".

وفي ما يخص التوعية قال علي أحمد شاهين "لدينا حملات توعية بشكل دوري, ويجب على الناس اللجوء إلى المراكز الصحية قبل تأزم حالة الإصابة والابتعاد عن المقاهي ودور العزاء والحفلات لأنها تشكل بؤرة لانتشار الفيروس وعدم التخلي عن الماسك الخاص "الكمامة" بالإضافة إلى عدم الخوف أو الخجل من الإصابة والحفاظ على استعمال سوائل التعقيم والابتعاد عن المصافحة".

وناشد الطبيب علي أحمد شاهين الإدارة الذاتية ورئاسة المجلس التنفيذي في إقليم الفرات قائلا "يجب الإسراع في إغلاق المدارس واتخاذ تدابير الحجر الصحي, لأن الفيروس خلال الأيام القادمة سوف يصل إلى ذروته ويزداد انتشار الوباء وقد تصل حالات الوفاة إلى أكثر من 10 أشخاص يومياً وعندها لن يمكننا السيطرة عليه".

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية تستقبل مرضى كورونا في مركز كبير جرى تعيينه خصيصاً لهذا الغرض في قرية "ايدقوي" جنوب مدينة كوباني، حيث يتم تقديم العلاج للمصابين بالفيروس.

(ج)

ANHA