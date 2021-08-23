المتحدث باسم الإدارة الذاتية: يجب أن تلتزم روسيا بالاتفاقيات الموقعة

صعّدت دولة الاحتلال التركية في الآونة الأخيرة من هجماتها ضد مناطق شمال وشرق وسوريا وشنكال. وأسفرت الهجمات عن مقتل عدد من المدنيين، وسط صمت من المجتمع الدولي. المتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا‎ لقمان أحمي تحدث لوكالتنا حول الموضوع ودعا الدول الضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها.

ونوه إلى أن هجمات الدولة التركية التي تستهدف المدنيين ليست جديدة، وأضاف: "الدولة التركية تعتدي على النضال المشترك للشعوب. حتى الآن قتلت العديد من المدنيين الأبرياء. كما ارتكبت مجازر كبيرة وبشكل خاص في عفرين وسري كانيه وكري سبي، تشن الهجمات ضد المدنيين دون تمييز بين النساء والأطفال".

وأضاف لقمان أحمي: "الدولة التركية تستهدف بشكل خاص المدن التي تعيش فيها مختلف الشعوب في أمن وسلام. والهدف هو ترهيب الشعب، وإجباره على التخلي عن دياره ومنازله والنزوح. ولكن الشعب يدرك حقيقة هذه المخططات، ويلتف حول الإدارة الذاتية ولا يتخلى عن أرضه".

ينتقمون لداعش

وذكر لقمان أحمي أن الدولة التركية تحاول الانتقام لداعش، وقال: "الدولة التركية فتحت الحدود عندما احتل مرتزقة داعش مدينة كري سبي، وكانت الدولة التركية وداعش شركاء. بعد تحرير كري سبي من داعش، أرادت الدولة التركية الانتقام لداعش، والأمر نفسه يحدث في شنكال حيث هُزم داعش هناك أيضاً، والدولة التركية تهاجم أولئك الذين قدموا الضحايا من أجل هزيمة داعش. والقوى الدولية تلتزم الصمت إزاء هذه الهجمات تماشياً مع مصالحها".

يجب أن تؤدي كل من روسيا وأمريكا مسؤولياتها

وأشار لقمان أحمي إلى أن كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تؤديان مسؤولياتهما كقوات ضامنة، ولا تتصرفان وفق الاتفاقات الموقعة، وقال إن الشعب فقد الثقة بهاتين القوتين. ونوه أحمي إلى أن كل من روسيا وأمريكا لا تهتمان لأمر الشعب، ولكن تهتمان بالدرجة الأولى بمصالحهما، ونوه إلى أنه في حال لم تؤدي الدولتان مهامهما والعمل على إيقاف الهجمات، فإن الشعب سوف يبدأ بتنظيم الفعاليات ضدهما.

وأشار أحمي إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتمعت مع الروس بعد الهجمات الأخيرة، وقال بهذا الصدد: "لم نصل إلى نتيجة في المفاوضات. خلال فترة المفاوضات لم تتوقف الهجمات. وروسيا لم تدلي بأية تصريحات. نتمنى من روسيا أن تتحمّل مسؤولياتها وتؤدي مهامها. الحرب في المنطقة لا تخدم مصلحة أحد. ولكن إذا وصلت الحرب إلى أمام أبوابنا فإننا أيضاً سوف نقوم بالدفاع عن أرضنا وشعبنا".

يجب ألا نثق سوى بتصريحات المؤسسات الرسمية

ونوه لقمان أحمي إلى أن الهدف الرئيس للهجمات هو القضاء على الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتابع قائلاً: "يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول الإدارة الذاتية؛ لأنها هي مستقبل شعبنا، ويجب تصعيد النضال، واليقظة إزاء الدعايات المغرضة. وعدم الثقة سوى بتصريحات وبيانات المؤسسات الرسمية".

(ك)

ANHA