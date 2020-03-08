المتحدث باسم العشائر العربية: سيكون لنا ردّ قوي في حال تم نقل عوائل داعش للعراق

وقال مزاحم الحويت في تصريح له لروسيا اليوم RT بخصوص نية الحكومة العراقية نقل عائلات مرتزقة داعش العراقيين الموجودين في مخيم الهول إلى مخيم في ناحية زمار " تحدثنا مع ممثلية الأمم المتحدة في محافظة أربيل وبعثنا بكتاب رسمي لهم، وطالبنا بتدخلهم لمنع نقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى ناحية زمار في محافظة نينوى في العراق".

وأضاف "حذّرنا الأمم المتحدة، وأبلغناها أنه في حال نُقلت إلى العراق فسيكون لنا ردّ قوي، وسنشكل قوة من أبناء العشائر لقمع هذه العائلات، لأنها ارتكبت جرائم بحق العراقيين".

هذا وتسعى الحكومة العراقية إلى نقل حوالي 31400 شخص من عائلات مرتزقة داعش الموجودين في مخيمات شمال وشرق سوريا إلى مخيم "العملة" في ناحية زمار بمحافظة نينوى.

ويلاقي إنشاء المخيم في المحافظة ردود فعل غاضبة من قبل كافة العشائر هناك، إلى جانب الإيزيديين حيث يقع المخيم على مقربة من قضاء شنكال التي عانت من وحشية داعش خلال عام 2014.

(سـ)