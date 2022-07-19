المتحاورون في منتدى 19 تموز يطرحون توصيات لتطوير الاقتصاد في المنطقة

وكانت الجلسة الثالثة تحت عنوان" العوائق والتحديات التي تعترض ثورة 19 تموز" وأديرت الجلسة من قبل الدكتور الباحث والكاتب، آزاد علي، بمشاركة المحاضرين:" مرشد اليوسف، الكاتب والباحث في علم الآثار والتاريخ في مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ، و حسين عزام الدكتور في الاقتصاد وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية".

حيث تحدث الكاتب والباحث، آزاد علي عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق شمال وشرق سوريا وقال:" إن تركيا نفذت العديد من العمليات ضد مناطق شمال وشرق سوريا، فقام بعملية أسماها بغصن زيتون وارتكب المجازر في عفرين وبعد ذلك قام بعملية نبع السلام في سري كانيه، فخلال سنوات استغل أردوغان الأزمة السورية و سهل مرور اللاجئين".

بينما تطرق حسين عزام الدكتور في الاقتصاد وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، إلى كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية وحالات الحصار المفروضة على الإدارة الذاتية" وأشار في حديثه إلى أن:" التغيرات التي شهدتها الإدارة الذاتية ، هي تغيرات جذرية. إن نجاح أي عملية اقتصادية مرهون بالاستقرار السياسي وهذا غير متاح في الوقت المنظور في مناطق الإدارة الذاتية لأسباب جمة أهمها عدم الاعتراف بها وهذا يشكل عائقاً وهاجساً لمن يريد الاستثمار في مناطق سيطرتها سواء في الداخل أو الخارج، لأن لا أحد يريد أن يغامر برأس المال في ظل التهديدات".

واختتم عزام حديثه بالقول:" إن المنطقة بحاجة إلى اقتصاد تضميني ليكون مكوناً أساسياً إيجابياً في عملية التنمية والقضاء على الفقر وتقليص التفاوت وهو يتكون من العناصر التالية: أولاً: اقتصاد صديق للفقراء مولد لفرض العمل ومقترن بنظام فعال للمساعدات الاجتماعية للفئات الأشد فقراً والحماية من التعرض للفقر، ثانياً: اقتصاد واسع القاعدة الإنتاجية أي قادر على توسيع قاعدة المشاركين فيه والمستفيدين منه باستمرار، ويتسع لمشاركة جميع القطاعات والمناطق الجغرافية والمؤسسات الاقتصادية من مختلف الأحجام، ثالثاً: اقتصاد يقلص التفاوت والاستقطاب من مختلف الأنواع كعدم المساواة في الدخل والفوارق التنموية بين المناطق والفوارق الاجتماعية وممارسات التمييز على أساس الانتماء الإثني والديني أو العمر أو الجنس".

واختتمت فعاليات المنتدى الدولي لمركز روج آفا الدراسات الاستراتيجية ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية مؤتمراً صحفياً، بعد لحظات تعلن فيه عن بيانها الختامي.

(م ح/ك)

ANHA