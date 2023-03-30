يواصل مهرجان الشهيد "يكتا هركول" للمسرح بدورته السادسة، فعالياته على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وعرض لغاية إعداد هذا الخبر، 4 مسرحيات الأولى باسم "الحجر" والتي دارت أحداثها حول النتاجات الفكرية للبشرية ومساعي القوى المتسلطة للاستيلاء عليها عبر القوى الخشنة أو عبر القوة الناعمة، أما الثانية باسم "Çentê Weso" والتي تحكي قصة عائلة في ثورة روج آفا، تستغل المناصب التي تشغلها في المؤسسات وداخل المجتمع لمصالحها الشخصية، والثالثة بعنوان "الذي لا يأتي" وتحكي قضية الهجرة، والرابعة بعنوان "هجرة النوارس البرية".

يشارك في المهرجان لهذا العام عدد من الفرق المسرحية في شمال وشرق سوريا وجنوب وشرق كردستان كفرقة (مدرسة المسرح، شهيد يكتا، ساريا باران، محمود شيخو، خالقو الأمل، وشهيد دارسين) وعدد من الشخصيات المسرحية، لعرض 11 مسرحية باللغتين العربية والكردية (الصورانية والكرمانجية).

عضو لجنتي المشاهدة والتحكيم للمهرجان، بشير ملا نواف، قال إن الفعاليات تتضمن جانبين رئيسين من مهرجان ومسابقة بين المسرح الأفضل من الناحية الفنية والمضمون للفرق المشاركة.

لا يوجد شروط محددة لنصوص المسرحية المشاركة في المهرجان، كل ما يدخل في مصلحة وخدمة جمالية الفن ورسالة المسرح يتم قبولها من قبل لجنة المشاهدة.

لا شروط للنصوص المشاركة

ملا نواف أوضح أن المهرجان لا يضع الشروط لقبول النصوص المسرحية، إنما يتم قبول كل موضوع يدخل في مصلحة وخدمة جمالية الفن ورسالة المسرح، وقال: "لكن هناك بعض الشروط متعلقة بمدة المسرحية، إذ لا يجوز أن تكون المسرحية أقل من 30 دقيقة، وأن لا تسيء للمكونات أو الديانات، وأن لا تتضمن كلمات غير لائقة تخالف أخلاق المجتمع، ولا تؤثر من الناحية النفسية على المشاهدين".

وأضاف: "بعض النصوص المشاركة في المهرجان ترجمت عن مسرحيات عربية وأوربية ومسرحيات لكتّاب من المنطقة".

مسرح العبث

الجائزات الختامية للمسرح تتوزع على الشكل التالي (جائزة أفضل عرض، وجائزة للحوار والإعداد الأفضل، والمسرحي الأفضل بالدرجتين الأولى والثانية، وأفضل مخرج، إضافة إلى السينوغرافيا الأفضل من حيث التصميم الفني أو التقني، وجائزة يتم تقديمها لما يميز المهرجان خلال هذا العام) حسب ملا نواف.

ولفت بشير ملا نواف في ختام حديثه الانتباه إلى ما يميز عروض هذا العام عن الأعوام المنصرمة، بالقول: "خلال مشاهدتنا للعروض، لاحظنا أن أغلب المسرحيات دخلت تحت تأثير المدرسة العبثية (مسرح العبث)، من الممكن أن يكون ذلك نتيجة تأثير ظروف الحرب الذي يعيشه شعبنا".

(س أ/ف)

ANHA