المتضررون يعانون نتيجة تعنت حكومة دمشق

تمنع حكومة دمشق لليوم السابع على التوالي، دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من أهالي مدينة السليمانية في جنوب كردستان لمتضرري الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط؛ والذي فقد على إثره المئات من المواطنين حياتهم بالإضافة لإصابة وتشريد الآلاف.

واستلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 6 آذار، دفعة من المساعدات الإنسانية الإغاثية مؤلفة من 25 شاحنة، مخصصة لمتضرري الزلزال في سوريا وعقب استلام الإدارة الذاتية المساعدات توجهت بها إلى معبر التايهة الفاصل بين مدينة منبج ومناطق حكومة دمشق.

وكالعادة منعت حكومة دمشق دخول المساعدات المقدمة من شمال وشرق سوريا إلى حيّي الاشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب ومقاطعة الشهباء وعفرين، لتكون بذلك المرة الثالثة التي تعرقل عبور هذه المساعدات للمتضررين.

حيث عرقلت حكومة دمشق في 8 شباط، المساعدات المقدمة 9 أيام؛ مما أدى لتفاقم أزمة المتضررين في تلك المناطق، بالإضافة لعرقلة المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الكردي 13 يوماً.

واستولت حكومة دمشق على ما نسبته 50% من المساعدات التي أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى المتضررين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء بحلب، والمؤلفة من 100 صهريج من المشتقات النفطية بتاريخ 15 شباط.

وأكدت تقارير أممية وحقوقية أن حكومة دمشق عرقلت دخول المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا، وآخرها تأكيدات رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، يوم الإثنين 13 آذار 2023، حيث قال إنه: "بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة من جانب السوريين أنفسهم لمساعدة الضحايا (ضحايا الزلزال) شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية الملحّة لشمال غرب سوريا".

وحسب مصدر لوكالتنا، فإن حكومة دمشق تشترط الحصول على نسبة معينة من المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال في حيّي الشيخ مقصود والاشرفية بحلب والشهباء وعفرين.

ويعاني الآلاف من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء وعفرين من تداعيات الزلزال، حيث يفترش العشرات منهم الآن الأرض، فيما نزح المئات من الحيّين إلى مخيمات الشهباء؛ نتيجة تهدم منازلهم.

هذا، ومن المقرر أن تدلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ببيان للرأي العام، اليوم، حول استمرار عرقلة حكومة دمشق دخول المساعدات المقدمة من أهالي السليمانية في جنوب كردستان لمتضرري الزلزال في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء وعفرين.

(أ ب)

ANHA