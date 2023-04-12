المتضررون من الزلزال: الحصار يزيد من معاناتنا

يأوي مخيم سردم الواقع في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء أكثر من 700 عائلة من مهجري عفرين، بالإضافة إلى 85 عائلة من مدينة حلب وبعض القرى التابعة لمقاطعة الشهباء والتي تضررت منازلها جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 شباط المنصرم، بالمقابل وفّرت الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والشهباء وبتنسيق مع هلال الأحمر الكردي بعض المساعدات الإغاثية لهم، ووسعت مخيم سردم ووضع خطة لنصب 300 خيمة، إلا أن الحصار المفروض على المقاطعة كان السد الأول لعدم إتمام هذه الخطة، وعدم توفر الإمكانيات الضرورية من مستلزمات المنزلية ومواد كمازوت وغاز المنزلي، شكلت عائق كبير للأهالي.

وفرضت حواجز الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق الحصار على مقاطعة الشهباء، ومنعت دخول المواد الأساسية للمنطقة، وخاصة مادة المازوت التي تلعب دوراً في كافة الجوانب المعيشية في المقاطعة من الكهرباء والآبار الارتوازية.

وخفضت هيئة البلديات لمقاطعة عفرين والشهباء عدد ساعات عمل مولدات الكهرباء في المقاطعة من 4 ساعات إلى ساعتين فقط في اليوم، مع تحذيرها من توقفها بشكل كامل في حال عدم دخول مادة المازوت إلى المنطقة.

المواطنة كيبار معمو الوافدة من حي الشيخ مقصود إلى مخيم سردم قالت: "بعد أن تدمر منزلنا جراء الزلزال قررنا المجيء إلى مخيم سردم، لتساعدنا إدارة المخيم على تأمين خيمة واحدة لعائلتي وعائلة ابني".

وتابعت "بعد حصولنا على خيمة، وزعت إدارة المخيم، والهلال الأحمر الكردي العديد من الأدوات اللازمة لنا من بطانيات والإسفنجات وأدوات المطبخ، بالإضافة إلى المواد الغذائية بإمكاناتها الضعيفة نتيجة الحصار المفروض على المنطقة".

وأضافت "طالبنا من إدارة المخيم توفير خيمة أخرى لعائلة ابني لأن خيمتنا لا تسع الجميع، فنحن 6 أفراد إلا أنها قالت إنها لا تستطيع نصب خيمة أخرى لعدم توفرها وعدم السماح بمرورها إلى المقاطعة نتيجة الحصار".

ودعت في ختام حديثها إلى فك الحصار عن مهجري عفرين القاطنين في البيوت الشبه المدمرة والمخيمات لتسهيل معيشتهم.

أما المهجر محمد سيدو فقال: "بعد مجيئنا إلى مخيم سردم، وفرت إدارة المخيم الخيم لنا لحمايتنا من برد الشتاء، إلا أنها لم توزع مادة المازوت لعدم توفرها بسبب الحصار".

وأضاف "الحصار له تداعيات كثيرة، منها تخفيض ساعات عمل المولدات الكهربائية من 4 ساعات إلى ساعتين فقط، كذلك ارتفاع الأسعار بشكل كبير".

ودعا في ختام حديثه المنظمات الإنسانية للعمل من أجل فك الحصار عن مقاطعة الشهباء، وتسهيل مرور المواد والأدوية إلى المنطقة.

(ف)

ANHA