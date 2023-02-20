المتضررون من الزلزال في الشيخ مقصود الأشرفية يشجبون حصار حكومة دمشق

تستمر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق في حصارها الخانق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ولا تسمح بمرور المواد الأساسية للعيش من محروقات ومواد غذائية وأدوية وحتى المساعدات الإنسانية إليهما، وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.

في هذا الصدد، رصدت وكالتنا آراء المتضررين في الحيين، الذين شجبوا حصار الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق وطالبوا فك الحصار بشكل عاجل.

حيث قالت مزكين شيخو من حي الأشرفية، والمقيمة في حديقة عفرين وهي من أماكن الإيواء المتعددة للمتضررين من الزلزال، بعد أن تضرر منزلها "حصل الزلزال فجراً وخرج جميع الأهالي إلى الشوارع، كنا خائفين جداً، خرجنا من منازلنا والمطر يتساقط، لم تكن لدينا بطانيات، لم يساندنا أحد حتى المنظمات الإنسانية لم تساعدنا".

وأكدت "لا توجد أدوية، نحن تحت حصار خانق وبحاجة إلى الخيم والطعام وحليب الأطفال والأدوية، الحصار يمنع وصول كل هذه الأشياء إلينا، على حكومة دمشق فك حصارها، لوصول المساعدات إلينا".

بدوره، قال مصطفى ملا محمد من سكان حي الأشرفية والمقيم في حديقة عفرين أيضاً "كان الزلزال رهيباً، لقد دمر كل شيء، لم يعد لدينا منزل ولا أي شيء، وسط الحصار الجائر المفروض علينا من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق".

وأشار ملا محمد "إنهم لا يسمحون بدخول المواد الأساسية إلينا، لقد سرقوا منازلنا في عفرين وسرقوا الزيت والزيتون، هجّرونا وتركوا عفرين للمستوطنين".

وأكّد ملا محمد "كل حاجز للأمن يطبق قوانينه الخاصة، الفرقة الرابعة تطبق قوانينها وسياساتها الخاصة"، مشدداً "حق هذا الشعب لن يضيع، فكل سوء فعلوه بنا سيحاسبون عليه عاجلاً أم آجلاً".

(ل م)

ANHA