المسيرة الراجلة للشبيبة تصل إلى ناحية تربه سبيه

انطلقت صباح اليوم المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا للتنديد بالتهديدات والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا من مدينة قامشلو صوب ناحية ديرك.

شارك في المسيرة المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي واتحاد المرأة الشابة من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، حيث وصلت مساء اليوم إلى ناحية تربه سبيه وكان في استقبالهم العشرات من أهالي الناحية في المدخل الغربي وشاركوا الشبيبة في مسيرتهم.

المسيرة توقفت في دوار آزادي شمال الناحية حيث عقد الشبيبة هناك حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية .

من المزمع أن يكمل الشبيبة الثورية المسيرة الراجلة صباح غد صوب ناحية كركي لكي .

(كروب/ك)

ANHA