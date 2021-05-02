المسيحيون يتوجهون إلى الكنائس ويحتفلون بعيد الفصح الشرقي(القيامة)

يعرف عيد الفصح الشرقي (عيد القيامة)، بأنه أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه المسيحيون قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مكتوب في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة خمسين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وبدأ الاحتفال في الكنائس على صوت نواقيس الكنائس وأداء الصلوات والتراتيل والطقوس الخاصة بعيد القيامة.

حيث توجه المسيحيون في شمال وشرق سوريا (السريان والآشور والكلدان) إلى الكنائس للاحتفال بطقوس العيد منذ ساعات الصباح الأولى.

وضمن مراسم عيد القيامة يتم تلوين البيض وتوزيعه على الأطفال في إشارة إلى ولادة حياة جديدة لدى السريانيين والآشوريين، بالإضافة إلى تزيين الكنائس والمنازل وارتداء الملابس الجديدة للتعبير عن سعادتهم في هذا اليوم.

وأوضحت مريم شمعون، إحدى المشاركات في الاحتفال، بأنهم يصومون خمسين يومًا قبل مجيء يوم عيد القيامة ويأتي بعدها أسبوع الآلام، ثم يوم الجمعة العظيمة، والذي يعرف بيوم دفن المسيح، ثم سبت النور (الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون بأنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح الواقع في كنيسة القيامة في القدس)، وفي النهاية يأتي يوم الأحد، وهو عيد القيامة.

وأشارت مريم إلى أن لعيد القيامة رموز عديدة، وأبرزها: "تلوين البيض الذي يرمز إلى مريم المجدرية بعدما ذهبت إلى الروماني لتبشره بقيامة المسيح، ومنذ ذلك الحين اعتُبر تلوين البيض من أهم الرموز في عيد القيامة".

وعن أبرز طقوس أسبوع الآلام، بيّنت مريم: "تدوم طقوسها سبعة أيام، وفي تلك الأيام تتم زيارة الكنائس، ويوجد ضمنها طقس الشعانين والناهيرة، وفي الأيام الأخرى تؤدى الصلوات، ثم تغسل الأرجل، ويأتي بعدها سبت النور ويوم القيامة".

(س أ/ سـ)

ANHA