المسيّرات الإيرانية تجدد قصفها على قرى شمال هولير

وحسب وكالة روج نيوز للأنباء، فقد استهدفت المسيّرات الإيرانية قرية ورده التابعة لناحية سيدكان ضمن إدارة سوران شمال هولير.

وأضافت الوكالة إن "القصف لم يتسبب بوقوع ضحايا".

الجدير بالذكر أن منطقتي برادوست وبالكايتي تتعرضان، منذ أسبوع، لقصف مدفعي إيراني.

كما شنت طائرات إيرانية مسيّرة، الأربعاء الماضي، هجوماً على مقرات الأحزاب الثلاثة لتجمع شرق كردستان في منطقة زركويز القريبة من السليمانية، وقضاء كوي التابع لمحافظة هولير.

هذا وقد أدى القصف الإيراني على مناطق في السليمانية وهولير منذ عدة أيام، إلى فقدان 13 شخصاً لحياتهم وإصابة 58 آخرين.

(ل م)