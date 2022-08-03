اتهم المستشار الألماني اليوم الأربعاء، روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حالياً في ألمانيا ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل طبيعي من دونه، بحسب وكالة فرانس برس.

بينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال المستشار الألماني أولاف شولتس "لا يوجد سبب يمنع التسليم"، موضحاً أن كل ما على روسيا فعله هو "تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقله إلى روسيا".

وخفضت روسيا عمليات التسليم عبر نورد ستريم في شهري حزيران وتموز، بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية.

لطالما اعتبرت برلين ذلك مجرد "ذريعة" وقرار "سياسي" للتأثير على الغربيين على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

ورأى شولتس أن موسكو بذلك تبعث "رسالة معقدة" إلى العالم بأسره من خلال التشكيك في رغبتها "الوفاء بالتزاماتها" في المستقبل.

ويربط خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي تبلغ طاقته، وفقاً لشركة غازبروم، 167 مليون متر مكعب يومياً، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

وسينعكس قطع الامدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سلباً على الاقتصادات الأوروبية. وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في القارة، إلا أنها الأكثر عرضة للأثر السلبي لذلك نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا.

ويتهم الغرب موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي رداً على العقوبات التي تم فرضها بعد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

ومن جانبه، يقول الكرملين، إن العقوبات هي أصل المشاكل الفنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفرضها على روسيا.

(م ش)