المسرح و الأوبرا الكردية على منصات أكبر مهرجانات أوروبا الفنية

هذا، ويعتبر مهرجان الفني ، "Internationale Maifestspieleمهرجانًا دولياً والأشهر في أوروبا، وينظم سنوياً منذ 135 عاماً في شهر أيار/مايو، في مدينة فيسبادن في ولاية هسن الالمانية، ويشارك فيه فرق فنية من كافة انحاء العالم، ويتم تمثيل جميع فئات فنون الأداء في المهرجان، الأوبرا والحفلات الموسيقية والرقص والأداء والدراما والمسرح، ويستمر بين الفترة من 30 نيسان /أبريل إلى 31 ايار/ مايو، ويعتبر ملتقى الثقافات والفن حول العالم، ويحضره قرابة 100 ألف زائر.

وهذا العام وحسب موقع المهرجان، فإن موضوع المهرجان، هو السجناء السياسيين وانضمام أكثر من 680 فنانًا من أستراليا والدنمارك واليونان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهولندا والنرويج والنمسا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وجمهورية التشيك وأوكرانيا والولايات المتحدة وألمانيا.

الحضور الأول للفن كردي

ويشارك لأول مرة في هذا المهرجان عملان فنيان كرديان، هما كل من اوبرا "ممو وزين" و مسرحية" غزو الظلام".

الأوبرا، قام بإخراجها إحسان عثمان، تقوم بالدورين الرئيسيين ، الفنانة الاوبرالية من باكور آوزلم بلوت (Ozlem bulut)، بدور زين، وبدور ممو الفنان الأوبرالي النمساوي (Engelo pollak)، ولحن وموسيقى Cem idiz، بالإضافة إلى 7 اشخاص آخرين هما موسيقيان وممثلان في العمل، وتعرض للمرة الأولى ولغة العمل هي الكردية، في 13 من هذا الشهر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت أوروبا.

وفي العمل المسرحي، كتبت سيناريو، كفال صدقي، واخرجها إحسان عثمان، فيما يمثل فيها 12 ممثلاً مسرحياً عالمياً، منهم من باكور وباشور كردستان وألمانيا واليونان، وتعرض اليوم، باللغة الألمانية.

حقيقة الاحتلال والشعب الكردي عبر الفن

وللحديث عن تفاصيل العملين الفنيين وهدف القائمين عليه من المشاركة في المهرجان، تحدث لوكالتنا، مخرج العملين، إحسان عثمان، مشيراً : "ممو وزين، هو عمل فني وسياسي يعرض للمرة الاولى، يحمل معه رسالة احمد خاني من ملحمة "ممو وزين" الكردية الشهيرة، كما يحاكي رسالة وحقيقة وحلم الشعب الكردي. واستغرق العمل على تجهيزه من ناحية موسيقية أكثر من سنة."

وعن الصعوبات والتحديات التي واجهتم اثناء العمل يضيف المخرج : "في بداية تطوير وتجهيز العمل تم الاستعانة بفنانين من شمال كردستان، لكنهم للأسف بسبب السياسة والتضييق من قبل النظام التركي الذي يحارب الفن والأدب الكردي، وكل شيء يتعلق بالشعب الكردي، لم يستطيعوا الإكمال والمشاركة."

ويضيف: "يشارك في العمل الى جانب فنانين الكرد، فنانون المان، ولكن يبقى هذا العمل، بروح ولغة وقصة كردية، ولقد تم بيع كافة كروت الحجز، ونتمنى أن نستطيع إعطاء الحق لهذه الملحمة الكردية ولنتاج ادبي للشعب الكردي."

أما مسرحية "غزو الظلام"، فهي مأخوذة عن رواية مكتوبة باللهجة السورانية الكردية بنفس الاسم للكاتب الكردي، بختيار علي، وكتبت سيناريو المسرحية، كفال صدقي، وأخرجها الكردي، إحسان عثمان، فيما يمثل فيها 12 ممثلاً مسرحياً عالمياً، منهم من باكور وباشور كردستان وألمانيا واليونان، وعرضت باللغة الألمانية لأول مرة في 17 شباط من هذ العام على خشبة دار المسرح القومي في ألمانيا.

وحول مسرحية "غزو الظلام"، يقول : "هو انتاج أدبي ذو أهمية كبيرة، كونها تحاكي الابادة الثقافية بحق الكرد في شمال كردستان بين عامين 1945 حتى 1979 م، والمعروفة بالإبادة البيضاء، والتي جاءت بعد الابادة الجسدية، "غزو الظلام" هي من كتابة، الكاتب والروائي الكردي بختيار علي، والذي أوصفه بـ "الكاتب التحرري فكريا".

وبحسب المخرج إن العروض الأولى للمسرحية، لاقت صدى كبيرا بين المجتمع الالماني، وعرفتهم بمعاناة الشعب الكردي، فيقول : "بمشاهدتهم للمسرحية جاءوا الينا وقالوا "لم نكن نعلم أن شعباً في هذه الفترة مازال يتعرض لهذا الظلم والمعاناة".

وعن رسالة الفن الكردي يقول خاتماً: "العملين الفنيين، يمثلان الشعب الكردي وقضيته، فخراً لي كمخرج وكشعب كردي ان نكون حاضرين في أكبر المهرجانات الفنية على مستوى اوروبا، وهي خطوة وتغير بالنسبة للفن الكردي والادب الكردي، ونتمنى النجاح للعملين وكمخرج كردي، إن أي عمل فني لا يمثل حقيقة الشعب الكردي لا استطيع العمل فيها."

(سـ)

ANHA