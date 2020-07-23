المسماري: تركيا تهرّب مرتزقة وإرهابيين إلى أوروبا

وأوضح المسماري أن هذا الخط ينطلق من مناطق طرابلس وصبراتة وزوارة، وهي خاضعة "لميليشيات" حكومة فايز السراج المتحالفة مع تركيا.

وأضاف أن هناك نحو 1000 سوري هربوا عبر زوارة وصبراته باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، من خلال زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعمًا لخفر السواحل الليبية، لكنه يجري استغلالها الآن في الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا من المرتزقة، لافتًا إلى تقارير تحدثت عن هروب 483 مرتزقًا سوريًّا من ليبيا إلى أوروبا، الثلاثاء فقط.

وحذر المسماري أوروبا من تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مشيرًا إلى أن هذه الهجرة قد لا تكون بريئة، فقد يكون من بينهم عناصر إرهابية.

وقال المسماري إن هذا الملف سيظل مفتوحًا في ظل الفوضى وفي ظل وجود الغازي التركي، الذي يريد استمرار الأزمة.

(ش ع)