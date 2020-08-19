المسماري: نشرنا دفاعات ساحلية وجاهزون للمعركة

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن "كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل الأراضي الليبية الآن".

وأضاف أن القوات البحرية تمكنت من تركيب الدفاعات الساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أن القوات المختصة بالجانب الخدمي وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز وأصبحت متحكمة في زمام الأمور، وعلى خطوط الإمداد والمواصلات في البلاد.

وأشار إلى أن القوات التركية تقوم بتثبيت تواجدها في مناطق بوقرين وزمزم، مضيفا أن موانئ طرابلس ومصراتة والخمس أصبحت "الموانئ الرئيسية للقوات الغازية المدعومة من قطر ماليا وعسكريا".

وقال إن اجتماع وزراء الدفاع من تركيا وقطر حكومة الوفاق في طرابلس الاثنين الماضي، ليس من أجل وقف إطلاق النار، بل كان "رسالة حرب ورسالة استمرار المعركة وإطلاق العمليات العسكرية".

وأضاف: "نحن جاهزون للمعركة وإنقاذ ليبيا ولا يهمنا استعداداتهم واستهدافاهم وأسلحتهم".

)ي ح)