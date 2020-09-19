المسماري: نعمل بكافة الوسائل على عدم استفادة تركيا من عائدات النفط

وأعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق ممثلًا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.

وفيما تسعى الأطراف الليبية، إلى إيجاد طريق للحل السياسي لإنهاء الأزمة، أوضح المسماري أن هدف الجيش الوطني عدم استفادة تركيا والمرتزقة من عائدات النفط الليبي.

وفي وقت سابق، كان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن الجمعة عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمنشآت النفطية.

وأكد حفتر أن الشرط نحو تحقيق ذلك هو ضرورة توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعًا عادلًا، وعلى ألا يتم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري إن الحوار الليبي- الليبي قد انطلق، ونتج عنه التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية، بمشاركة أحمد معيتيق وممثلين عن مختلف المناطق.

(ي م)

ANHA