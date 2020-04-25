المسماري: حكومة الوفاق قصفت ترهونة بأكثر من 20 صاروخاً

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان: "الليلة في الساعات الأولى من يوم السبت، تعرضت مدينة ترهونة لقصف، بأكثر من 20 صاروخاً سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، ويتم الآن حصر الأضرار وتوثيقها".

وطالب المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا القيام بواجباتها و"إدانة الإرهابيين الحقيقيين"، مؤكداً على أن "رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".

وفي وقت سابق، رفض الجيش الوطني الليبي الاتهامات الموجهة إليه باستخدام الغازات السامة، في حين اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج بارتكاب عدد من الجرائم التي ترقى إلى "الخيانة"، محذراً من أن فرحة حكومة الوفاق بعد سيطرة قواتها على صبراته وصرمان "لن تدوم".

(ش ع)