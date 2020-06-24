المسماري: أردوغان يعمل لصالح استخبارات دول أخرى

وأضاف المسماري أن أرودغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.

وأكد المسماري أن هناك قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أن "قواتنا المسلحة قامت بتدريب قتالي في منطقة غرب سرت"، وإن الجيش الليبي في المستوى المطلوب ومستعد وجاهز للتعامل مع أي طارئ.

وأردف يقول "رجال القوات المسلحة يؤمنون بأن هذه المعركة هي معركة وطن والتخلص من التكفيرين وإنهاء الغزو التركي"، و إن الوجود التركي في ليبيا لا يهدد ليبيا فقط وإنما يهدد المنطقة الإقليمية بالكامل.

وبخصوص قرار جامعة الدول العربية أمس، قال المسماري إن هناك دول تحفظت على بعض النقاط في القرار بخصوص الأزمة الليبية وهو ما يؤكد تغلغل "الفكر الأردوغاني" في هذه الدول.

وفي سياق متصل رحب المسماري بما جاء في المؤتمر الصحفي ما بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ليبيا.

)ي ح)