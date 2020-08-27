المسماري: الجنوب الليبي يشهد تحركات لمرتزقة داعش

وأكد المسماري أن داعش موجود في جنوب البلاد وبالتحديد في منطقة "أم الأرانب"، مشيرًا إلى أنهم "يتجولون في تلك المنطقة، إذ كانت لديهم تحركات يوم الثلاثاء كبيرة جدًّا مدعومة بسرايا من المرتزقة التابعين للتشاديين"، متهمًا المجموعة الأخيرة بأنها تتبع حكومة الوفاق الوطني.

وذكر المسماري خلال لقاء مع وكالة سبوتنينك أن هناك عدد من مرتزقة داعش في طرابلس، وذلك بعدما فروا من بنغازي منذ فترة طويلة بعد المعارك التي دارت هناك.

وأضاف المتحدث أن "تحرك هذه الجماعات يأتي عندما يقوم الجيش بالتحرك نحو طرابلس في إطار المعركة الشاملة، وإدارة المعركة تدار من تركيا من أجل فك الحصار أو مضايقة القوات المسلحة أو إحداث انشغالات خلف القوات المسلحة فيتم تحريك هذه المجموعات".

(ش ع)