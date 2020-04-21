المسماري يؤكد فشل الهجمات على ترهونة

وقال المسماري "لسكاي نيوز عربية" إن الجيش كبد الميليشيات خسائر كبيرة، وأن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرات مسيرة كانت توفر غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على المدينة.

وتعد ترهونة، التي تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، قاعدة مهمة للجيش الوطني الليبي.

وشن الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس في أوائل أبريل عام 2019، في محاولة لاستعادة العاصمة من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.