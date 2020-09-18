المسماري يعلن تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على إيرادات النفط

وقال "اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية"، مشيراً إلى أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسياً وستضغط على المصرف المركزي.

كما أوضح أن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي، وقال "نعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين".

وقال "اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح المقاصة بين المصارف في كافة مناطق البلاد.

كما أعلن فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.

وقال "دعمنا لمعيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين".

(ي ح)