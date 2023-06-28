المسلمون في شمال وشرق سوريا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

رُفعت منذ ساعات الفجر الأولى التكبيرات في مساجد شمال وشرق سوريا، داعية المسلمين إلى صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت اليوم، مدن ونواحي وقرى شمال وشرق سوريا، توجُّهَ المئات في كل منها إلى المساجد لتأدية صلاة العيد، مع انطلاق التكبيرات.

وهنأ خلال تأدية طقوس صلاة العيد، خطباء المساجد الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وشددوا على ضرورة التراحم بين أهالي المنطقة، وزيادة رص الصفوف.

وتضرع الخطباء والمصلون، قبيل ومع انتهاء الصلاة، إلى الله عبر الدعوات، بأن يعمّ السلام سوريا.

وتبادل كذلك فيها المصلون ورجال الدين التحايا والتبريكات.

(أ م/خ)

ANHA