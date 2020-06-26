المشروع التوسعي للاحتلال التركي يُبنى بتواطؤ دولي

في الثالث والعشرون من شهر حزيران/ يونيو، استهدفت طائرة مُسيّرة لجيش الاحتلال التركي أراضي شمال شرق سوريا في مسعىً منها لضرب أمن واستقرار المنطقة، وتمهيداً لاحتلالها الدائم وسط صمت دولي.

وفي ردود الفعل المنددّة، أدانت إداريات مؤتمر ستار في ناحية الشدادي وأهالي عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء الهجوم.

الشدادي

إدارية مؤتمر ستار أميرة السعد شجبت هجوم الاحتلال التركي، وعدّت ما قامت به الطائرة المُسيّرة جريمة بحق الإنسانية.

وأكدت أميرة أن استهداف تركيا للنساء هو محاولة لإضعاف إرادة المرأة التي صقلت بفكر الأمة الديمقراطية.

بدورها أدانت إدارية دار المرأة في الشدادي سهام العبود صمت المجتمع، وأكدت أن المشروع التوسعي للاحتلال هو مشروع يُبنى بتواطؤ دولي، مما يساعد تركيا على ضرب إقليم كردستان وشمال وشرق سوريا.

فيما لفتت العضوة أميرة الطويج أن الهجمات التركية على المدنيين في عموم الشمال والشرق السوري، واستهدافها النساء على وجه الخصوص، لن يثني من عزيمتهن في المقاومة والصمود بوجه الاحتلال.

وعاهدت أميرة الطويج الشهيدات وشهداء المقاومة على إكمال مسيرتهم.

الشهباء

في السياق ذاته، قالت المواطنة نديمة علو إن هجمات الاحتلال التركي على كوباني يدل على ضعفه، فهو يريد إعادة سيناريو هجماته على عفرين لكسر إرادة المرأة وقتلها، مئات النساء استشهدن على يد الاحتلال التركي، منهم الأم عقيدة وكولي سلمو وآخرهن زهرة بركل ورفيقاتها.

واستكملت حديثها بالقول "إرادتنا لن تضعف وستزداد قوتنا ورغبتنا في تنظيم حركة المرأة"، وعاهدت بأنهن سيرفعن من وتيرة نضالهن.

من جانبه تحدث المواطن رشيد قبلان وقال: ثلاثة أعوام وقصف الاحتلال التركي الوحشي مستمر، باستخدام الأسلحة المتطورة على الأهالي، فبعد احتلاله لعفرين يواصل قصفه على كوباني، فأين منظمات حقوق الإنسان من هذه الهجمات؟.

أما المواطنة ليلى شمو فقالت "شاهدنا هجمات الاحتلال التركي الوحشي في عفرين، ونرفض حدوثها في كوباني، ونحن النساء مهما حاول الاحتلال التركي كسر إرادتنا، فإننا لن نضعف".

(س و)

ANHA