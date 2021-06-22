المشاريع المحلية نواة الوصول للاكتفاء الذاتي في المنطقة

في ظل الحصار المفروض على المنطقة وإغلاق المعابر من قبل الحكومة السورية باتت المشاريع الصغيرة في مناطق شمال وشرق سوريا مصدراً للاكتفاء الذاتي لتلبية حاجة الأهالي.

ويحقق مشروع زراعة الخضروات ضمن البيوت البلاستيكية الذي تم إنشاؤه من قبل خبراء زراعيين في ناحية تل تمر نتائج إيجابية وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للناتج المحلي من الخضار.

وتقدر مساحة المشروع بـ /5/ دونمات، تحتوي على تسعة بيوت بلاستيكية، وبالرغم من إنتاجه، إلّا أنّ المشرفين يحاولون توسيع مشروعهم لتصدير كميات أكبر من الخضروات إلى أسواق المنطقة.

عصمت محمد المشرف على المشروع تحدّث لوكالتنا قائلاً: "دخلنا في العام الثالث من بناء المشروع وخلال هذا العام رأينا النتائج الإيجابية للمشروع في ظل الحصار المفروض على المنطقة".

مضيفاً: "هدفنا الأساسي هو تصدير خضروات خالية من الأمراض والهرمونات المؤثرة على صحة الإنسان وبأسعار مقبولة إلى الأسواق".

ولفت محمد: "نسبة النجاح حتى وإن كانت قليلة في ظل السنوات القليلة التي بدأنا بها إلّا أنّنا حققنا نتائج إيجابية من خلال تصدير الخضروات إلى أسواق الحسكة بعد تغطية السوق المركزي في تل تمر".

مؤكّداً: "في الوقت الراهن نقوم بتصدير ما يقارب 2 طن من البندورة ومثلها من الخيار إلى الأسواق المحلية في المنطقة أسبوعياً، وباقي الخضروات يتم تصديرها أيضاً، ولكن بكميات مختلفة".

ولفت محمد: "نهدف إلى توسيع المشروع ونخوض تجارب جديدة مثل زراعة البطيخ وباقي الخضروات لنستطيع الاعتماد على الزراعة في منطقتنا".

ودعا عصمت محمد في نهاية حديثه: "جميع الأهالي إلى خوض تجارب الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دعوتهم للتعلم بشكل مجاني من خبراتهم في الزراعة في البيوت البلاستيكية، كون المنطقة تحتاج مشاريع أكثر ".

ANHA