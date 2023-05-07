المشاريع الخدمية تستمر في شمال وشرق سوريا بوتيرة عالية

أعلنت لجنة البلديات في إقليم الفرات عن مناقصاتها للمشاريع الخدمية لفصل الصيف، ومن المقرر أن تبدأ بعد منتصف شهر أيار/مايو الجاري، من مدينة كوباني والتي تأخرت بسبب عدم وصول الميزانية العامة للجنة البلديات حتى الآن.

وخصصت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مبلغاً قدره مليونان و200 الف دولار أمريكي كميزانية عامة للجنة البلديات في إقليم الفرات التي تتبع لها 15 بلدية للشعب ، حيث ستكون الأولية من هذه الميزانية لمدينة كوباني التي تضررت من الهجمات التي تعرضت لها أثناء هجوم مرتزقة داعش عليها عام 2014.

وتركز لجنة البلديات في إقليم الفرات في أعمالها على تعبيد الطرق في الريف الغربي لمدينة كوباني، ومشاريع الصرف الصحي لمدينة كوباني التي لا زالت بعض أحيائها تعاني من سوء في المجاري.

وحول أعمالها الخدمية لهذا العام أكد الرئيس المشترك للجنة البلديات في إقليم الفرات حجي أحمد عن استعدادهم التام لتنفيذ المشاريع الصيفية في إقليم الفرات رغم انخفاض الميزانية العامة لهم لهذا العام، (في العام الماضي كانت مليونان و500 الف دولار أمريكي) حيث أنهم سيركزون على الريف الغربي لمدينة كوباني بعدما كانت أعمالهم مركزة العام الماضي على الريف الشرقي للمدينة.

وقال حجي: "خصصنا لكل بلدية حصتها من الميزانية التي خصصت لنا، وهي بدورها رفعت إلينا برنامج مشاريعها التي سنعلها بعد فوز المتقدمين بمناقصات مشاريع الأعمال الخدمية".

ويذكر أن بلديات الشعب في إقليم الفرات تمكنت في العام المنصرم من انجاز أكثر من 90 % من المشاريع التي وضعتها ضمن مخططها لهذا العام، حيث قامت بمد الطرق بقرابة 83200 م من الحجر المكسر بتكلفة 194000 دولار أميركي تقريباً.

وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي فقد أنجزت بلديات الشعب في إقليم الفرات قرابة 7040 م وبتكلفة 245 ألف دولار أميركي، أما العبّارات فتم تركيب 78 قسطل و11 عبّارة و4 مطريات موزعة في مقاطعة كوباني.

وتم تعبيد أكثر من 70 كيلو متر من الطرقات في الإقليم، ومددت المياه إلى العديد من القرى التي تعاني من جفاف الآبار وملوحة المياه في الريف الغربي لمدينة كوباني، بالإضافة إلى حفر بعض الآبار الارتوازية في بعض القرى بالريف الشرقي للمدينة، وبناء حوض للمياه في تلة مشته نور بمدينة كوباني بتكلفة 178 ألف دولار أميركي والذي مازال قيد الإنشاء.

عامودا

وفي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، انهت دائرة المياه، مشروع توسيع ودعم شبكات المياه داخل الناحية، بعد عمل دام 5 أشهر.

ووفق الاداري في الدائرة، ابراهيم حسن، أن المشروع ذو اهمية كبيرة، وسيكون لها تأثير إيجابي على توفير المياه للمواطنين وخاصة باقتراب فصل الصيف.

هذا ووسعت الدائرة الشبكات، واستهدفت شبكات بطول 6 الاف و300 متر طولي، واستفادت منها 13 منطقة سكنية داخل ناحية عامودا، بنسبة 10 الاف نسمة.

وحول المشروع يقول الإداري: "شمل المشروع توسيع الشبكات داخل بعض الاحياء، دعم بعض الاحياء بخط مياه جديدة، استبدال خط مؤقت قطر ١٥٠ انج بقسطل (بولي اتيلين) بقطر١٦٠ انج بطول ٣٠٠ م ، وصيانة وعزل 30 سكر للمياه".

وأكد: "تم حل جزء كبير من مشاكل المياه الموجودة داخل الاحياء، حيث تم حل مشكلة تلك الاحياء التي كانت تعاني من عدم وجود شبكة المياه."

ويغذي ناحية عامودا وقراها، 16 بئر ارتوازي وبحري، بشدة ضغط 40 م مكعب وسطياً، فيما يكون ضخ هذه المياه عبر 5 مضخات، مزودة بمولدة كهرباء للعمل في وقت انقطاع الكهرباء.

واقع المياه من وجه نظر الاهالي

فيما تبقى معاناة الاهالي من مشكلة المياه في بعض الاحياء البعيدة بسبب ضعف قوة الضخ، حيث تقول المواطنة خالصة عزالدين القاطنة في القسم الشمالي من الناحية، إن المياه جيدة نوعاً ما في الاحياء الشمالية ، وهم لا يعانون من انقطاع المياه بشكل مستمر.

فيما يقول المواطن فواز امكي، ان المياه متوفر في منطقته(وسط الناحية) بشكل وفير وعلى مدار الساعة، متأملاً من الاهالي عدم اهدار المياه.

وتعاني بعض المدن في شمال وشرق سوريا من تفاقم ازمة المياه، نتيجة قطع دولة الاحتلال التركي لمياه نهر فرات، كما تقوم بقطع مياه محطة علوك في ريف مدينة سري كانيه المحتلة، ما يحرم مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها من مياه الشرب.

(ن ك خ ع/سـ)

ANHA