المشاريع الخدمية مستمرة في شمال وشرق سوريا بوتيرة عمل عالية

أعلنت لجنة البلديات في إقليم الفرات عن مناقصاتها للمشاريع الخدمية لفصل الصيف، ومن المقرر أن تبدأ بعد منتصف شهر أيار الجاري، من مدينة كوباني والتي تأخرت بسبب عدم وصول الميزانية العامة إلى لجنة البلديات حتى الآن.

وخصصت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مبلغ مليونين و200 ألف دولار أميركي كميزانية عامة للجنة البلديات في إقليم الفرات التي تتبع لها 15 بلدية للشعب، حيث ستكون الأولوية من هذه الميزانية لمدينة كوباني التي تضررت من الهجمات التي تعرضت لها أثناء هجوم مرتزقة داعش عليها عام 2014.

وتركز لجنة البلديات في إقليم الفرات في أعمالها على تعبيد الطرق في الريف الغربي لمدينة كوباني، ومشاريع الصرف الصحي لمدينة كوباني التي لا تزال بعض أحيائها تعاني من سوء التصريف.

وعن أعمالها الخدمية لهذا العام، أكد الرئيس المشترك للجنة البلديات في إقليم الفرات حجي أحمد عن استعدادهم التام لتنفيذ المشاريع الصيفية في إقليم الفرات، على الرغم من انخفاض الميزانية العامة لهم لهذا العام، (العام الماضي كانت الميزانية مليونين و500 ألف دولار أميركي) وسيركزون على الريف الغربي لمدينة كوباني، بعدما كانت أعمالهم مركزة العام الماضي على الريف الشرقي للمدينة.

وقال حجي: "خصصنا لكل بلدية حصتها من الميزانية المخصصة لنا، وهي بدورها رفعت إلينا برامج مشاريعها التي سنعلنها بعد فوز المتقدمين بمناقصات المشاريع الخدمية".

يذكر أن بلديات الشعب في إقليم الفرات تمكنت العام المنصرم، من إنجاز أكثر من 90 % من المشاريع التي وضعتها ضمن مخططها لهذا العام، حيث قامت بمد الطرق بما يقارب 83 ألف و200 م من الحجر المكسر بتكلفة 194 ألف دولار أميركي تقريباً.

وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي، فقد أنجزت بلديات الشعب في إقليم الفرات قرابة 7040 م، بتكلفة 245 ألف دولار أمريكي، أما العبّارات فتم تركيب 78 قسطلاً و11 عبّارة و4 مطريات موزعة في مقاطعة كوباني.

وتم تعبيد أكثر من 70 كيلو متراً من الطرق في الإقليم، وتم تمديد شبكة المياه إلى العديد من القرى التي تعاني من جفاف الآبار وملوحة المياه في الريف الغربي لمدينة كوباني، بالإضافة إلى حفر بعض الآبار الارتوازية في بعض القرى بالريف الشرقي للمدينة، وبناء حوض للمياه في تلة مشته نور بمدينة كوباني بتكلفة 178 ألف دولار أميركي والذي ما يزال قيد الإنشاء.

عامودا

وفي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، أنهت دائرة المياه مشروع توسيع ودعم شبكات المياه داخل الناحية، بعد عمل دام 5 أشهر.

ووفق الإداري في الدائرة، إبراهيم حسن، فإن المشروع ذو أهمية كبيرة، وسيكون له تأثير إيجابي على توفير المياه للمواطنين وخاصة مع اقتراب فصل الصيف.

هذا ووسعت الدائرة الشبكات، واستهدفت شبكات بطول 6 آلاف و300 متر طولي، واستفادت منها 13 منطقة سكنية داخل ناحية عامودا، بنسبة 10 آلاف نسمة.

وعن المشروع يقول الإداري: "شمل المشروع توسيع الشبكات داخل بعض الأحياء، ودعم بعض الأحياء بخط مياه جديدة، واستبدال خط مؤقت قطره ٥ إنش بقسطل (بولي إتيلين) بقطر ٦ إنش بطول ٣٠٠ م، وصيانة وعزل 30 سكر للمياه".

وأكد: "تم حل جزء كبير من مشاكل المياه الموجودة داخل الأحياء، حيث تم حل مشكلة تلك الأحياء التي كانت تعاني من عدم وجود شبكة المياه".

ويغذي ناحية عامودا وقراها، 16 بئراً ارتوازياً وبحرياً، بشدة ضغط 40 م مكعب وسطياً، فيما يكون ضخ هذه المياه عبر 5 مضخات، مزودة بمولدة كهرباء للعمل عند انقطاع الكهرباء.

واقع المياه من وجهة نظر الأهالي

فيما تبقى معاناة الأهالي من مشكلة المياه في بعض الأحياء البعيدة بسبب ضعف قوة الضخ، حيث قالت المواطنة خالصة عز الدين القاطنة في القسم الشمالي من الناحية، إن المياه جيدة نوعاً ما في الأحياء الشمالية، وهم لا يعانون من انقطاع المياه بشكل مستمر.

فيما قال المواطن فواز أمكي، إن المياه متوفرة في منطقته (وسط الناحية) بشكل جيد، وعلى مدار 24 ساعة، آملاً من الأهالي عدم إهدار المياه.

وتعاني بعض المدن في شمال وشرق سوريا من أزمة المياه، نتيجة قطع دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات، ومياه محطة علوك في ريف مدينة سري كانيه المحتلة، ما يحرم مليون ونصف المليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها من مياه الشرب.

(ن ك خ ع/سـ)

ANHA