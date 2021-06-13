المشاركين في المسيرة أكدوا على الموقف الشعبي الرافض للاحتلال والخيانة

واختتمت مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة التي انطلقت من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني وصولًا إلى ساحة السلام، تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، بمشاركة الآلاف من أهالي منطقة إقليم الفرات ليؤكدوا دعمهم لمقاومة الكريلا.

وتخللت المسيرة ترديد المشاركين للشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدين الهجمات التركية على مناطق كردستان بالإضافة إلى استنكار تعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي.

وكما رفع المشاركون خلال المسيرة لافتات كتب عليها "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخونة"، "هؤلاء محاربو الحرية والشرف"، "تحيا مقاومة الأحرار الثلاثة"، في إشارة إلى 3 من قياديي حركة التحرر الكردستانية.

وشهدت المسيرة مشاركة شعبية واسعة من أهالي إقليم الفرات، كما وجهت الكلمات التي ألقيت خلال المسيرة رسائل دعم لمقاتلي الكريلا وتنديد بهجمات الاحتلال التركي وحشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته الخاصة في مناطق الدفاع المشروع حيث تنتشر قوات الكريلا.

كما خرجت رسائل تناشد القوى الكردستانية إبراز موقفها من الاحتلال وتحقيق الوحدة في مواجهة الأخطار المصيرية التي تحدق بالشعب الكردي.

(م ع/ج)

ANHA