المشاركون في خيمة الاعتصام يؤكدون: شعب المنطقة يد واحدة وسيحررون مناطقهم المحتلة معاً

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع - المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار، في يومها الـ 32 على التوالي، أمام مبنى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمدينة قامشلو.

نظمت الخيمة تحت شعار "أين عدالتكم ووجدانكم"، وذلك تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، والمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

علقت في الخيمة صور شهيدات الهجوم التركي الذي استهدف المركز التعليمي للبنات بقرية شموكة على طريق الحسكة- تل تمر في 18 آب المنصرم، ويافطات "هؤلاء أطفالنا.. كانوا أصحاب خيال واسع.. قتلهم الاحتلال وقطع أجسادهم".

انضم اليوم الإثنين، أعضاء قوات حماية المجتمع (HPC) في مخيم واشو كاني الواقع غرب مدينة الحسكة، والعشرات من أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة الاعتصام.

خلال كلمة ألقاها تحت الخيمة، أشار الإداري في قوات حماية المجتمع بمخيم واشو كاني، جهاد أمين، إلى ادعاءات رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان بمحاربة "الإرهاب" مؤكداً أن الرئيس التركي الفاشي هو "الإرهاب بعينه"، وأضاف: "هو داعم للإرهاب، وهو مَن نشر الإرهاب في تركيا".

ندد أمين بصمت المجتمع الدولي حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وتوجه إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالقول: "أين أنتم من هذه الجرائم؟ لماذا تلتزمون الصمت؟ أردوغان عضو في الناتو، لماذا تغضون النظر عن أفعاله؟".

وشدد أمين على أن شعب المنطقة يد واحدة، وسيحررون معاً مناطقهم المحتلة، واختتم كلمته بالقول: "هدفنا هو الدفاع المشروع في حماية أرضنا والنضال من أجل شعبنا، والسير على خطا شهدائنا".

(ح ح/ س ر)

ANHA