المشاركون في خيمة الاعتصام يؤكدون على تصعيد النضال

تستمر - فعاليات خيمة الاعتصام - التي دعت إليها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ديريك، لمساندة مقاومة قوات الدفاع الشعبي في وجه الهجمات التركية، بمناطق الدفاع المشروع في يومه الثالث والأخير.

وتوافد إلى خيمة الاعتصام في يومها الثالث أعضاء من قوى الأمن الداخلي، وقوى النجدة، والترافيك، ومجلس عوائل الشهداء، ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة ديريك بمقاطعة قامشلو إلى خيمة الاعتصام التي يتناوبها اليوم مؤتمر ستار.

وبدأت فعالية الخيمة بالوقوف دقيقة صمت، تلاه كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس منطقة ديرك زلفة بدرو وقالت: "إن هذا الشهر بالنسبة للشعب الكردي والشعوب المضطهدة شهرٌ أسود ووصمة عار على جبين الدول التي تآمرت على القائد عبد الله أوجلان".

وتابعت زلفة:" إنّ الاعتقال الذي طال القائد عبدالله أوجلان استهدف الشعوب التوّاقة إلى الحرية والشعوب المطالبة بحقوقها، لذا يتطلّب من جميع شعوب ومكوّنات المنطقة تنظيم نفسها وتصعيد وتيرة نضالها ضد الفاشية التركية ومرتزقتها".

كما ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار- شادية يوسف - استنكرت فيها هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان مؤكدةً أنّ هجماتِ جيش الاحتلال التركي لن ترهبنا أبداً، بل تزيدنا إصراراً على مواقفنا وتصعيد نضالنا".

من جهتها تحدّثت القيادية في قوى الأمن الداخلي- المرأة في ناحية ديريك - جهينة اليوسف - وأكّدت أنّ النظام الفاشي التركي هو سبب الهجمات والمؤامرات التي تطال شعوب المنطقة".

وجدّدت - جهينة اليوسف - العهد بالسير على فكر القائد عبدالله أوجلان وحماية جميع مكوّنات المنطقة.

كما ألقيت كلمةٌ باسم المكوّن السرياني من قبل العضوة في مؤتمر ستار- سيدي حنا - واستنكرت فيها الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومنطقة غاري وشنكال.

وأشارت سيدي حنّا إلى أن جميع القوى والدول العالمية ساندت تركيا في المؤامرة التي طالت القائد وأدت إلى اعتقاله والذي يصادف يوم غد.

والآن عليها توضيح موقفها حيال المؤامرات التي تحاك ضد شعوب مناطق شمال وشرق سوريا".

ومن المزمع أن تنتهي فعاليات خيمة الاعتصام مساء اليوم بالإدلاء ببيانٍ إلى الرأي العام حيال الهجمات التركية على منطقة غاري وشمال وشرق سوريا.

(ع ع/ م ح)

ANHA