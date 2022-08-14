المشاركون في خيمة الاعتصام بمدينة قامشلو: لن نتخلى عن شبر من أرضنا

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وللمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة، نصبت قوات حماية المجتمع (HPC) بالتنسيق مع مؤتمر ستار خيمة اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، تحت شعار "أين هي عدالتكم وضميركم"، وذلك في الـ ١٢ من شهر آب الجاري مقرر لها أن تستمر لغاية ٣٠من الشهر نفسه.

وتوافد إلى الخيمة في يومها الثالث على التوالي أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، حيث زينت الخيمة بصور الشهداء، ويافطات كتب عليها "أين الضمير العالمي من جرائم أردوغان، أين ضمير الإنسانية"، و "لا للحرب ضد الطفولة"، و "عهدنا المقاومة".

بدأت فعالية خيمة الاعتصام في يومها الثالث، بإلقاء كلمة ترحيبية من قبل الإدارية في قوات حماية المجتمع - المرأة بإقليم الجزيرة، هدية عبد الله.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي زلفة بدرو، تحدثت من خلالها عن هدف انضمامهم إلى خيمة الاعتصام، قائلةً: "منذ صغرنا نسمع بأن هناك ديمقراطية وإلى الآن؛ لكن لم نرى أي شي من الديمقراطية التي يتحدثون عنها، نحن هنا لنبعث لكم برسالة، مفادها، أين موقفكم من هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومن قتل أطفالنا ونسائنا؟ أين ديمقراطيتكم؟ أظهروا موقفكم لهذا الشعب الإنساني، الشعب الذي حارب الإرهاب".

وأكدت: "سنواصل مساندة قواتنا العسكرية، نحن أصحاب هذه الأرض التي رويت بدماء أبنائنا وبناتنا الشهداء، فلن نتخلى عنها، هذا الشعب تربى على أسس الإنسانية والأخلاق، ولن يكسره شيء"، مستفسرة "نحن لم نهاجم أحد، فبأي حق اليوم الاحتلال التركي يشن هجمات على مناطقنا".

وحول موقف المجتمع الدولي إزاء ما تتعرض لها المنطقة من هجمات، قالت زلفة بدرو: "الاحتلال التركي يشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، والمجتمع الدولي صامت حيال ذلك"، منوهة إلى أن صمته "يدل على شيء واحد وهو أنه شريك مع الاحتلال التركي".

وتابعت: "يعيش شعب شمال وشرق سوريا بحرية وديمقراطية دون أي تمييز بين المكونات، وحاربوا المرتزقة والمحتلين معاً"، مضيفة "نحن أصحاب هذه الأرض التي رويت ترابه بدماء أبنائنا وبناتنا".

الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي، زلفة بدرو، تمنت في ختام كلمتها "من جميع دول العالم أخذ موقف واضح من هجمات الاحتلال التركي"، مؤكدة على مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية.

من جهته، أكد الرئيس المشترك لبلدية ناحية كركي لكي صالح خليل، عدم تخلي شعب شمال وشرق سوريا عن أرضه، قائلاً: "لن نتخلى عن شبر من تراب هذه الأرض، سنقاوم ونناضل حتى أخر رمق".

وأضاف: "الاحتلال التركي يشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا أمام أنظار العالم دون أخذ موقف من هذه الهجمات"، مبيناً "أننا كمكون عربي لن نتخلى عن أرضنا، ولن نسمح للاحتلال التركي أن يحتل مناطقنا وسندافع عنها بدمائنا وأطفالنا".

مطالباً في الختام، الأمم المتحدة بإيضاح موقفه من الاحتلال التركي بإيقاف هجماته على المنطقة.

(ل م/ي م)

ANHA