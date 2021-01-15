المشاركون في خيمة الاعتصام.. الاحتلال التركي باستبداده يخرق كل المواثيق الدولية

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة، في يومها الرابع بمشاركة العشرات من الوفود التي تضمنت المئات من أعضاء المجالس والمراكز والمؤسسات المدنية وأعضاء الشبيبة الثورية في النواحي التابعة لمقاطعة الحسكة.

وتهدف الخيمة التي نُصبت تحت شعار " بروح مقاومة السجون حتمًا سننتصر"، إلى دعم مقاومة المعتقلين من حزب الشعوب الديمقراطية في السجون التركية وإنهاء العزلة عن القائد.

الخيمة التي نُصبت مقابل دوار الكنيسة الآشورية بحي تل حجر في مدينة الحسكة، زُينت بصور القائد عبدالله أوجلان وعشرات المناضلين والمناضلات، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة ومؤتمر ستار والشبيبة الثورية، إضافة إلى لافتات كتب عليها، "بروح مقاومة السجون حتمًا سننتصر، حان وقت الحرية، حتمًا سننتصر".

وفي اليوم الرابع، شارك وفدان يتضمنان العشرات من أعضاء مجالس المدنية للمناطق الجنوبية في مقاطعة لحسكة، والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وكل من نواحي الشدادي والمركدة والعريشة، بالإضافة إلى أعضاء بلدية الشعب في مدينة الحسكة.

فعاليات خيمة الاعتصام بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمات عدة، باسم مؤتمر ستار في ناحية الشدادي، من قبل الإدارية أميرة سعد، وباسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة سلوى فرج.

وهنأت أميرة في بداية حديثها، الذكرى السنوية الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار الذي تأسس في 15يناير/ كانون الثاني عام 2005، على النساء اللواتي يناضلن من أجل حرية المرأة وعلى عموم شعوب المنطقة.

واستنكرت أميرة خلال حديثها، الممارسات التي ترتكبها السلطات التركية بحق المعتقلين السياسيين وزجّهم في السجون والعزلة المشددة من قبلهم على القائد عبدالله أوجلان، وقالت "إن الاحتلال التركي باستبداده يخرق كل المواثيق الدولية".

أميرة بينت خلال حديثها، "تنظيمنا ومشاركتنا في فعالية خيمة الاعتصام، لنثبت للعالم أجمع بأننا صامدون في وجه الاحتلال التركي".

وناشدت أميرة منظمة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال التركي من أجل إنهاء العزلة المفروضة على قائد الإنسانية عبدالله أوجلان.

وبدورها أشارت عضوة اتحاد المرأة الشابة سلوى فرج، إلى أن المناضلين والمناضلات ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أرضهم وحفظ كرامة الشعوب في المنطقة .

وعاهدت الشبيبة الثورية، أن يكونوا بالمرصاد لأي مؤامرة دولية على شعوب المنطقة، مؤكدين "سنكون ضمن ساحات الحرية والنضال ونواصل الفعاليات حتى إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، ونتصدى لكافة الهجمات التي تطال المنطقة وشعوبها والسير على خطا مناضلي الحرية".

ويشار إلى أنه سيشارك في خيمة الاعتصام المستمرة لـ 7 أيام على التوالي، وفد من لجنة الاقتصاد في مدينة الحسكة.

ويذكر أنه وعلى الرغم من صدور تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، والتي أكدت على ممارسة سياسات غير حقوقية في سجن إمرالي والتي وثقت العديد من الانتهاكات في تقريرها، إلا أن السلطات التركية تنتهج سياسات تعسفية بحق القائد عبدالله أوجلان منذ اعتقاله في 15 شباط عام 1999، وتفرض عليه عزلة مشددة.

(بـ ر /آ س)

ANHA