المشاركون في خيمة اعتصام المرأة الشابة: على المجتمع الدولي ردع هجمات دولة الاحتلال التركي

تنديداً وردّاً على هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، واستمرارهم بارتكاب جرائمهم المروعة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، نُصبت، يوم أمس الأربعاء، خيمة اعتصام، بطليعة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الحسكة في حديقة "القائد آبو" الواقع وسط مدينة الحسكة.

وشارك في اليوم الأول لخيمة الاعتصام عضوات المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية، والمؤسسات النسائية، إلى جانب العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة في المقاطعة.

واليوم، شارك في خيمة الاعتصام أسر الشهداء، بالإضافة إلى أعضاء من مركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت والدة الشهيد حمزة تولهلدان، نجاح داوود، كلمة شجبت من خلالها استهداف شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي. وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الخروج عن صمتها، واتخاذ مواقف رادعة لوقف المجازر التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها بحق شعوب شمال وشرق سوريا.

في سياق آخر، ومع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المناضلات الثلاثة "ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان" المصادف في الـ 9 كانون الثاني/ يناير من الشهر الجاري، تم عرض سنفزيون عن المسيرة النضالية للشهيدات الثلاثة، وآخر عن شهداء هجوم مدينة كوباني الذي شنته دولة الاحتلال التركي في الـ 25 بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لها، أسفر عن استشهاد 6 أعضاء وعضوات من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

والجدير بالذكر أن خيمة الاعتصام ستستمر في نشاطاتها وفعالياتها إلى يوم غد الجمعة.

(ي م)

ANHA