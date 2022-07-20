المشاركون في احتفالية ثورة 19 تموز: لن نترك وطننا للمحتلين

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز وتحت شعار "بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونبني سوريا ديمقراطية"، أُقيمت يوم أمس الثلاثاء احتفاليةً جماهيرية في مدينة قامشلو.

هذا وشارك في الاحتفالية مئات الأشخاص من مكونات المنطقة من الكرد، العرب، السريان، الآشور والأرمن. وقد أعرب المشاركون لوكالتنا عن آرائهم بشأن ثورة ١٩ تموز وآمالهم وأمانيهم للسنوات القادمة والمرحلة الحالية.

أوضح المواطن حسين سينو من مدينة الحسكة أنّهم يشاركون في الاحتفالية للتعبير عن دعمهم لثورة ١٩ تموز، وأشار إلى تهديدات الدولة التركية المحتلة وهجماتها على أهالي شمال وشرق سوريا، وقال: "لا شكّ أنّ منطقتنا تواجه خطر الهجمات والتهديدات، ونحن نتصدّى لهذه التهديدات بتلاحمنا. فالشعب يقاوم ويدعم مقاتليه وثورته أيضاً".

الثورة تدفع المرأة نحو الحرية

وذكر حسين سينو أنهم يرون ضرورةً في منع الهجمات، وتابع قائلاً: "لأن المرحلة الحالية لا تشبه السنوات السابقة. كما أنّ هناك اختلاف في الأصعدة السياسية، الدبلوماسية، الاجتماعية، العسكرية وعلى صعيد انضمام المكونات أيضاً".

وقالت المواطنة فردوس حيدر من مدينة الحسكة أنّ الثورة تسير بالمرأة نحو الحرية.

وتابعت فردوس: "أفكار القائد عبدالله أوجلان جيدةً جداً. وأنا كامرأة علوية أدعو جميع المذاهب إلى التحرك بناءً على أفكاره".

'لن نتخلّى عن روج آفا'

بينما ذكر المواطن صلاح الدين حموش أنّ تاريخ ١٩ من تموز ذو مكانةً خاصةً لدى الشعوب ولاسيما الشعب الكردي، وقال: "الإدارة الذاتية الديمقراطية تأسست بفضل دماء الشهداء وهذا اليوم هو يومٌ تاريخيٌ بالنسبة للكرد وكردستان".

وأشار حموش إلى مقاومة أهالي المنطقة وتبنّيهم لثورتهم اليوم وقال: "لن نتخلّى عن روج آفا، وسنسير على خطا شهدائنا حتّى النهاية".

وكشف صلاح الدين حموش أنّ أمنيتهم الدائمة هي تحرير المدن والنواحي المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وتابع قائلاً: "الدفاع عن الأرض واجب، ويجب الدفاع عن الوطن. سنطرد الاحتلال التركي من وطننا".

'سنحرّر المناطق المحتلّة'

أما المواطنة هدية محمد من مدينة الحسكة فأوضحت أنّ دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال تهديداتها وهجماتها إلى نشر الرعب والخوف بين أهالي شمال وشرق سوريا وتابعت قائلةً: "لا نخاف أبداً، وسنقوم اليوم بما يقع على عاتقنا".

وكشفت هدية محمد أنّهم يتمنون أن تمرّ الذكرى السنوية للثورة في السنوات القادمة بنجاح وانتصار، وأن يتم تحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي وقالت: "لن نترك وطننا للعدو يوماً".

من جانبه، أشار المواطن موسى خليل من مدينة قامشلو أن مشاعرهم في الذكرى السنوية العاشرة للثورة هي مشاعر الحرية، وذكر أنّه يجب الدفاع عن الأراضي المحررة.

حيّوا مقاومة الكريلا

وأشار موسى خليل أيضاً إلى المقاومة التي يخوضها الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وقال: "يتعرّض الكريلا للهجمات نتيجة دفاعهم عن حقوق المجتمعات والإنسان، وكما نرى فإن المجتمع والكريلا اليوم قد اتّحدا. فقوات الكريلا اليوم تتولى القيادة والمجتمع يحمي خطها".

واختتم خليل حديثه قائلاً: "لدينا أملٌ بقوتنا وإرادتنا. نحن واثقون من تحقيق منجزاتٍ أكبر في ثورة روج آفا خلال الأعوام القادمة. لقد وصلنا لمستوى حماية حقوقنا وكرامتنا وثقافتنا، ونحن سعيدون بهذا".

(ر)

ANHA