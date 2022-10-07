المشاركات في خيمة الاعتصام بمدينة الحسكة: دولة الاحتلال التركي تستهدف النساء لكسر إرادتهن

تستمر القوى المعادية للمرأة وقضيتها باستهداف الناشطات والمهتمات بالشأن العام والعاملات في المجالات الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية، بهدف إحداث خلل في قدرة المرأة الجسدية والعقلية والنفسية ومنعها من مواصلة طريقها في المطالبة بحقوق المرأة، وممارسة دورها الحقيقي في حفظ الأمن والسلام.

وتعرضت الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، صباح يوم الثلاثاء (4 تشرين الأول)، لهجوم مسلح أمام منزلها بحي بختياري في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان)، مما أدى إلى استشهادها على الفور.

وتوالت ردود أفعال نساء شمال وشرق سوريا، المناهضة لاستهداف دولة الاحتلال التركي والقوى المعادية، لنضال المرأة الحرة في كافة أجزاء كردستان.

وعلى هامش فعالية خيمة الاعتصام، التي نصبتها أكاديمية جنولوجي في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، في الـ 5 من الشهر الجاري، بمدينة الحسكة، تنديداً باستهداف الشخصيات السياسية النسائية، عبرت عدد من المشاركات عن سخطهن حيال هذه الهجمات.

واستذكرت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، كوجر حسين، في بداية حديثها كافة شهداء الحرية، وخاصة النساء اللواتي استشهدن في الآونة الأخيرة على يد دولة الاحتلال التركي، " تتصاعد حدة ووتيرة هجمات دولة الاحتلال التركي يوماً بعد يوم على المنطقة، بهدف استهداف النساء المقاومات بالدرجة الأولى للنيل من إرادة المرأة الحرة".

مضيفة "مهما قدمنا شهداء فلن يضعف ذلك من عزيمتنا وإرادتنا، لأن شجرة الحرية تسقى بدماء الشهداء، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال على مناطقنا وشعوبنا، بل سنواصل مسيرتنا النضالية في كافة أجزاء كردستان في ساحات الحرية، من أجل العيش بكرامة وحياة ديمقراطية".

وناشدت كوجر في نهاية حديثها، كافة شعوب العالم، أن يخرجوا عن صمتهم حيال جرائم الاحتلال واستهداف النساء بشكل خاص، لأن المرأة حياة ولا يجب أن تقتل".

ومن جانبها، بينت الإدارية في لجنة المرأة في مؤسسة عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، فاطمة علي، أن استهداف دولة الاحتلال التركي للنساء في كافة أجزاء كردستان، هو استهداف ممنهج للمرأة، لكسر إرادة المرأة التي أثبتت وجودها على كافة الأصعدة والمجالات.

وقالت "يهدف الاحتلال التركي من خلال استهداف النساء إلى استهداف مبادئ القائد عبد الله أوجلان، محاولاً في الوقت ذاته زرع الخوف في نفوس جميع النساء"، مضيفة " ولكن ليعلم الاحتلال بأن بنادقه لن ترعبنا، مهما استهدف نساءنا".

وطالبت فاطمة في نهاية حديثها، المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية، بوضع حد لهجمات دولة الاحتلال التركي وجرائمها بحق شعوب المنطقة، مؤكدةً، أن "ما يقوم به الاحتلال التركي هو إبادة جماعية واستهداف للمشروع الديمقراطي".

ولفتت دهيلا عز الدين أحمد الإدارية في مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي هو إضعاف النساء والقضاء على وجود المرأة وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تنادي بحرية المرأة، موضحةً أن " المرأة قوية ولن تضعف مهما كثف الاحتلال من هجماته".

ودعت دهيلا، في نهاية حديثها، كافة نساء العالم، ونساء أجزاء كردستان، أن يقفن في وجه هجمات الاحتلال التركي، ويطالبن بحقوقهن المشروعة وبحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، مؤكدة، "حرية القائد هي حرية المرأة".

(ك)

ANHA