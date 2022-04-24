المشاهد الأولى لوحدات الكريلا المتحركة وهي تستعد للتوجه إلى تنفيذ عملية عسكرية

يخرج من بين الصخور، ويظهر وجهه، يضع وشاحاً باللون العسكري، ويحمل حقيبة مموهة، ويتوجه لتنفيذ العملية. وعندما سئل: "هل تريد أن تقول شيئاً" كانت كلمته الأولى "النصر".

باز، أحد أعضاء الوحدات المتحركة في زاب، يقول: "نحن الآن في طريقنا لتنفيذ عملية. ونحن على ثقة أننا سوف ننجح فيها".

ثم يظهر المقاتل شاهو، وهو أيضاً يرتدي قبعة باللون العسكري، ويحمل حقيبة مموهة. كما يحمل في يده سلاحاً، يظهر والابتسامة تعلو وجهه.

يتوجه شاهو أيضاً لتنفيذ عملية ضد الدولة التركية التي استنفرت الآلاف من الجنود والطائرات الحربية والمسيّرات وتشن هجوماً احتلالياً.

مقاتلو الكريلا ينفذون عمليات متواصلة ضد الهجوم الاحتلالي للدولة التركية الذي بدأ منذ الـ 17 من نيسان.

يقول المقاتل شاهو "نحن الآن نتوجه لتنفيذ عملية عسكرية، سوف نحقق نتائج جيدة، سوف ندحر هذا العدو".

ويختفي المقاتلان بين أشجار بلون الأرض، حيث لم تخضر بعد.

وبعد قليل تظهر مقاتلتان، ترتديان لباس الكريلا، ويبدو أن حقيبتيهما مليئتان بالمواد الطبية، حيث ستشاركان في العملية بصفة كادر طبي.

وعندما سألت هفال سارا "هل تريدين قول شي"، تقول وهي مبتسمة "أتمنى النصر".

وعلى أمل ألا يصاب أحد من رفاقها بأي مكروه، تقول "سوف نعود بأخبار طيبة".

(ك)