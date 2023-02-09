المسعفون في كوباني يقدمون الخدمات الطبية في خيم الإيواء

خصصت هيئة الصحة في إقليم الفرات 6 فرق طبية، كل فريق مكون من كادر طبي مختص في مجال الأمراض الداخلية، والقلب، والأطفال، بالإضافة لـ 9 سيارات إسعاف؛ 3 للهلال الأحمر الكردي و6 لهيئة الصحة في إقليم الفرات، وُضعت في خدمة الأهالي قرب الخيم المنصوبة في مدينة كوباني.

يعتمد المسعفون على الإمكانات البسيطة والأدوية التي تقدمها لهم هيئة الصحة في إقليم الفرات، وسط غياب أي دور للمنظمات الإنسانية في تقديم يد العون.

قال الإداري في قسم الإسعاف التابع لهيئة الصحة في الإقليم والمسؤول عن توزيع سيارات الإسعاف داخل مدينة كوباني، نهاد جول بك، لوكالتنا: "منذ اليوم الأول للزلزال ونحن في حالة طوارئ داخل المدينة. كادرنا الطبي على أتم الاستعداد لأي طارئ؛ لحماية الأهالي وتقديم كل ما يلزم".

وأضاف: "للأسف لم نتلقَ حتى الآن أي دعم من الدول ولا من المنظمات التي تدّعي الإنسانية".

وأشار جول بك: "كل ليلة نخرج لفحص الأهالي في الخيم داخل مدينة كوباني، ومعنا 6 فرق طبية يتم توزيعها على الخيم كل فريق مكون من كادر طبي مختص في أمراض القلب، والأطفال، والنساء، والأمراض الداخلية، وكل من يعاني من مرض مزمن لتقديم العلاج اللازم داخل سيارة الإسعاف".

يذكر أن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات نصبت 6 خيم في مدينة كوباني؛ لإيواء الأهالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة الإثنين المنصرم، وجرح على إثره 3 أشخاص في كوباني من ما مجموعه 57 مصاباً في شمال وشرق سوريا.

(ن ك/د)

ANHA